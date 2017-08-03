С сентября электронные дневник и журнал для жителей Коми станут доступными только через портал Госуслуг

С сентября электронный дневник и электронный журнал станут доступными только через портал Госуслуг.

Об этом рассказала начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Минобрнауки Республики Коми Виктория Быстрова на совещании с главами или руководителями администраций муниципальных образований под председательством заместителя председателя правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики Натальи Михальченковой.

На данный момент существует возможность получения доступа к электронным дневникам как через интерфейс Государственная информационная система(ГИС) "Электронное образование", так и через учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Однако с 15 сентября 2017 года вход в подсистему "Сетевой город. Образование" ГИС "Электронное образование" будет работать через учетную запись портала Госуслуг. Логин и пароль, которые выдавались в школе, для родителей действовать перестанут. Для детей и администраторов будут действовать старые логины и пароли.

Вход в "Личный кабинет" на портале "Госуслуги" является обязательным для всех государственных систем. Одни и те же логин и пароль используются для входа на единый портал "Госуслуги", в том числе на вкладку Коми сайта, сайты Пенсионного фонда РФ и Налоговой службы РФ. Использование учетной записи ЕСИА очень удобно для родителей: отпадает необходимость обращаться к администраторам электронных дневников в школе, если пользхователь забыл логин или пароль, – отметила Виктория Быстрова.

В настоящее время Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с Администрацией Главы Республики Коми разработало план мероприятий для комфортного перехода пользователей на использование учетных записей ЕСИА. В основном он связан с информированием населения о том, чтобы пользователи заблаговременно позаботились о регистрации на портале "Госуслуги".

Среди родителей обучающихся будут распространять специальные памятки, посвященные преимуществам получения услуг в электронном виде и описанию способов их получения, а также инструкции по регистрации на портале "Госуслуги" и получению подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

***Напомним, что Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми в 2017 году продолжается работа по продвижению оказания электронных услуг в электронной форме.

Так, в 2017 году уже принято решение о предоставлении услуги по приему заявлений, постановке на учет и направлению детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, исключительно с использованием сервиса "концентратор услуг" (через Единый портал государственных и муниципальных услуг).

С 2018 года будет организовано предоставление услуги по записи в школу, услуги по подаче заявлений на зачисление детей в муниципальные детские оздоровительные организации (детские лагеря). Соответствующие пилотные проекты были реализованы в 2017 году.

В настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению в электронной форме государственной услуги по приему в республиканские организации дополнительного образования.