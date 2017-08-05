Юные жители Коми проводят летние каникулы с пользой

Работники учреждений отрасли соцзащиты Коми организуют активный летний досуг для детей.

Так, специалисты отделений реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями Центра соцобслуживания Воркуты совместно с Центром отдыха и туризма устроили для ребят, которые остались в летом в Заполярном городе, небольшой турпоход по Воркуте.

"С самыми маленькими сотрудники отделений прогулялись по парку и поговорили с детьми об окружающей среде. Они проявляли любознательность и задавали много вопросов. Также ребята посетили развлекательный комплекс с каруселями и батутами. Подростки под руководством взрослых впервые покатались на катамаранах и лодках по городскому озеру", - рассказала исполняющая обязанности директора учреждения Антонина Карасева.

В Центре соцзащиты Корткеросского района для детей провели викторину и эстафету, посвященные Году экологии в России.

"В мероприятии приняло участие 11 ребят из разных категорий семей. Они с большим интересом выполняли задания экологической викторины. Во время спортивного соревнования дети проявили слаженность и умение работать в команде", - поделились сотрудники Центра.

Маленькие сыктывкарцы, посещающие группу социальной реабилитации отделений "Семья" и "Огонёк" Центра социальной помощи семье и детям, с пользой для здоровья провели время на роллердроме и в стрелковом парке.

"Кто-то из ребят только учился кататься, а кто-то уже оттачивал своё мастерство. Работники роллердрома затеяли для детей различные подвижные игры. А в стрелковом парке каждый смог проверить себя на меткость. Возвращаясь с мероприятий, ребята не переставали делиться впечатлениями о проведенном времени", - рассказала заведующая отделением "Огонёк" Екатерина Лыткина.

А в Эжвинском центре соцзашиты стартовала третья и заключительная в этом году смена летнего клуба "Веселый отдых".

Как отметила заведующая отделением соцпомощи семье и детям учреждения Елена Архипова, этот клуб пользуется большой популярностью и работает в период летних каникул каждый год. Дети находятся в Центре 3 часа в день, и специалисты проводят для них различные спортивные, познавательные мероприятия.

"Мы получаем положительные отзывы, как от детей, так и от их родителей. Здесь ребята занимаются с психологом, ходят в бассейн и на экскурсии. Им очень нравится проводить у нас время, и многие из них приходят еще и вечером в досуговый клуб "Калейдоскоп", который работает весь год. Третья смена завершится 25 августа, дети, отдохнувшие и набравшиеся новых сил и эмоций, вновь приступят к занятиям в школе. Надеемся, что новые знания, которые ребята получили летом в клубе, пригодятся им в учебе", - сказала Елена Архипова.