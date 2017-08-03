Генерал Протопопов сказал последнее слово

В Верховном суде Коми завершились прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника УФСИН России по Коми Александра Протопопова, которого 17 мая Сыктывкарский городской суд признал виновным в получении взятки и приговорил к 7 годам заключения со штрафом 1,86 млн руб. После прений подсудимый выступил с последним словом.

Как сообщает БНК, в ходе судебных прений гособвинитель Владимир Трофимов просил отменить приговор в отношении Протопопова по процессуальным основаниям и вынести ему новый приговор - признать экс-начальника УФСИН по Коми виновным в получении взятки, назначив ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом 1,86 млн рублей, а также с лишением его спецзвания генерал-лейтенанта внутренних войск.

По словам гособвинителя, вина подсудимого в ходе разбирательства в суде апелляционной инстанции была полностью доказана.

Адвокат Галина Долгобородова, представляющая интересы подсудимого, просила Протопопова оправдать. По ее словам, расследование по уголовному делу о получении взятки фактически не проводилось. Нет очевидцев передачи денег, посредников, не был установлен размер прибыли ООО "Эстет", с которой 50%, как утверждает Рамал Джаббарлы, он отдал Протопопову. Показания в Верховном суде Коми Рамала Джаббарлы, его гражданской супруги Анастасии Новиковой и бывшего заместителя начальника УФСИН по Коми Валерия Иванова, по мнению защитника, являются недопустимыми, поскольку эти лица были допрошены вопреки требований Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Адвокат заявила, что показания Джаббарлы являются противоречивыми. На различных допросах и очной ставке с супругой подсудимого он называл различные места дачи взятки. Есть расхождения и по сумме переданных денежных средств. Защитник считает, что Джаббарлы написал явку с повинной о даче им взятки и дал изобличающие показания на Протопопова, находясь в здании УФСБ по Коми. По мнению адвоката, Джаббарлы дал такие показания для того, чтобы мера пресечения в виде содержания под стражей для него была изменена на домашний арест. Кроме того, адвокат считает, показания против Протопопова стали причиной того, что уголовное дело по признакам особо крупного мошенничества в отношении Джаббарлы было прекращено.

Отметим, что уголовное дело в отношении Джаббарлы было возбуждено после обращения в правоохранительные органы сыктывкарской пенсионерки Халисы Ульныровой, у которой с Джаббарлы возник спор, касающийся недвижимости в Турции.

По словам адвоката Евгения Рогацкого, выступающего в интересах Джаббарлы, имеется постановление о прекращении данного уголовного дела.

Весьма эмоциональной была речь Протопопова, выступившего с последним словом. В выступлении он настаивал, что Джаббарлы его оговорил после того, как Протопопов отказался ему помочь в прекращении прокурорской проверки компании "Эстет" в связи с хищением железобетонных плит с ведомственной автодороги ФСИН в Удорском районе.

Из выступления Протопопова следует, что Джаббарлы кичился своими знакомствами с высокопоставленными лицами в Коми. Подсудимый заявил, что, когда он ответил отказом на просьбу поспособствовать прекращению прокурорской проверки, Джаббарлы угрожающим тоном ему сказал: "Ну, смотри!". Также Протопопов заявил, что Джаббарлы предлагал его супруге Елене Протопоповой "бросить его - старика и уехать с ним (Джаббарлы) жить в Турцию".

По словам подсудимого, показания Джаббарлы противоречивы. Не нашли подтверждения его слова о том, что в Москве на 100 тысяч рублей он покупал бриллиантовые изделия для супруги генерала. Подсудимый заявил, что руководство ювелирного магазина "Арзамас" сообщило, что в указанный Джаббарлы период на такую сумму покупок бриллиантов не производилось. Не подтвердилось, по словам Протопопова, и приобретение двух женских шуб.

"Меховые изделия были приобретены моей семьей раньше, чем называл Джаббарлы", - отметил подсудимый.

Протопопов заявил об обвинительном уклоне следствия.

"В материалах уголовного дела имеются доказательства того, как сотрудник оперативных служб УФСБ Усачев прямо склонял свидетеля Тимакова, чтобы он дал показания против меня. В деле имеется аудиозапись разговора, происходившего в московском ресторане "Пекин" 12 октября 2015 года. Усачев уговаривал дать показания против меня, говорил Тимакову, что такой человек, как я не должен руководить постами, поэтому меня необходимо устранить. Есть также фраза Усачева: "С учетом этих показаний — первоначальных — мы все равно будем "колоть" других на состав уголовного дела. Иванову я уже осложняю жизнь дико"", - заявил подсудимый.

Оглашение решения коллегии Верховного суда Коми состоится сегодня.