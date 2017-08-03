Коми готова внедрять "бережливое производство" в медучреждениях

Республика Коми готова включиться в приоритетный проект отрасли здравоохранения Российской Федерации "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Его паспорт был утвержден правительством Российской Федерации 2 августа.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве РК, реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности пациентов процессами организации работы поликлиник. Федеральная инициатива является развитием стартовавшего ранее проекта "Бережливая поликлиника", который вскоре планируется внедрить в Республике Коми.

"В настоящее время пилотные регионы и учреждения для реализации приоритетного проекта не определены, но если Министерство здравоохранения Российской Федерации посчитает необходимым включить Республику Коми в данный проект, то мы незамедлительно начнем работу, определим исполнителей в тех территориях, где это актуально. Внедрение технологий "бережливого производства" – одно из приоритетных направлений работы отрасли здравоохранения республики, так как они позволяют на основе использования современных технологий найти индивидуальный подход с учетом потребности пациентов. В республике эта работа уже ведется, в частности реализуется проект "Вежливая регистратура", в скором времени мы должны начать работу и по другому проекту – "Бережливая поликлиника", - отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Региональным Минздравом издан приказ "О распространении пациенто-ориентированных технологий в деятельность государственных медицинских организаций Республики Коми в 2017-2018 годах". В 2016 году в соответствии с ним на базе Сыктывдиснкой центральной районной больницы реализован проект "Вежливая регистратура". Проект изменил формат записи на прием специалистам с учетом максимально открытого общения с пациентами и применения в условиях поликлиники новых информационных технологий.

В 2017 году определено участие в проекте еще четыре медицинских организаций: Воркутинская поликлиника, Корткеросская ЦРБ, Княжпогостская ЦРБ, Усть-Вымская ЦРБ (поликлиника Жешарта). 3 из них – на территории моногородов (Воркута, Жешарт, Емва). В 2018 году, планируется реализовать проект в Воркутинской детской больнице (поликлиника №1) и Интинской центральной городской больнице. В настоящее время в медицинских организациях идет разработка и согласование проектно-сметной документации на перепланировку зоны ожидания, а также работа по внесению изменений в госпрограмму "Развитие здравоохранения" в части определения источников финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта в 2017 году.

Среди мероприятий, запланированных для реализации проекта - внедрение фирменного стиля одежды для работников регистратур, внедрение телефонных регламентов разговоров, алгоритмов поведения, модернизация компьютерной сети, организация рабочего места для оформления листков нетрудоспособности, рецептов, электронное управление очередью.

В этом году Минздрав Коми выразил готовность к участию еще в одном пациенто-ориентированном проекте – "Бережливая поликлиника". Для его реализации определено два пилотных учреждения – Центральная поликлиника города Сыктывкара и Ухтинская детская больница. Соответствующее письмо было направлено в федеральный Минздрав. Целями проекта являются сокращение времени нахождения пациента в поликлинике,

сокращение избыточной бумажной работы врачей и увеличение времени их работы напрямую с пациентами, а также создание более комфортной среды в поликлиниках для самих пациентов.