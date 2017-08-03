Юная каратистка из Ухты стала пятой на Спартакиаде учащихся России

3 августа 2017 года, 15:31 |
Фото предоставлено Минспортом Коми

Воспитанница ухтинской Спортивной школы единоборств имени Эдуарда Захарова Екатерина Игнатенко вошла в пятерку лучших финала VIII летней Всероссийской Спартакиады учащихся России по каратэ в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходили с 28 по 30 июля в Ростове-на-Дону.

Как сообщил президент региональной федерации каратэ и тренер спортсменки Александр Дворецкий, в соревнованиях участвовали более 150 спортсменов 16-17 лет из 40 регионов России.

"По воле жребия Екатерине Игнатенко досталась сильная подгруппа. Она провела четыре поединка. Из них в двух боях она уступила серьезным соперницам - победителю и серебряному призеру Первенства России по каратэ - 2016", - рассказал А.Дворецкий.

На первом месте оказалась Юлия Шаболтас из Омской области. Серебряная награда у Анны Родиной из Ставропольского края. На третьем месте Лиана Имнадзе из Краснодарского края и Кристина Орлова из Московской области.

По итогам выступления Екатерина Игнатенко в разделе "кумитэ" заняла пятое место. Впереди у спортсменки небольшой отдых и тренировочные сборы. В конце августа Екатерина Игнатенко представит Республику Коми на Первенстве России-2017 по каратэ в Пензе.

Комиинформ

  Ключевые слова: успех, каратэ
  Рубрика: Спорт
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