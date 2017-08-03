В Коми проводится конкурс рисунков на тему энергосбережения
Коми республиканский центр энергосбережения объявляет конкурс детских рисунков на тему энергосбережения "Я умею экономить". Лучшие рисунки будут размещены на стендах Второго Всероссийского фестиваля энергосбережения "#ВместеЯрче", который проводится в рамках Выставки достижений и возможностей в различных отраслях хозяйства Республики Коми, запланированной на 20 августа в сыктывкарском ТРЦ "Июнь". Также их можно будет увидеть в Юношеской библиотеке Республики Коми 14 и 15 сентября.
На конкурс принимаются работы детей в возрасте от 6 до 15 лет включительно, от каждого по одному рисунку. Они должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
Рисунки принимаются на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.), а также созданы в электронном виде с помощью графических редакторов. Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580). К лицевой стороне работы справа внизу прикрепляется этикетка работы, которая содержит название рисунка, технику исполнения, фамилию, имя и возраст автора. Данные должны быть написаны печатными буквами.
Конкурсные работы с пометкой "#ВместеЯрче" принимаются по 18 августа и с 1 по 13 сентября в Коми республиканский центр энергосбережения по адресу: 167000, г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.92 (4 этаж, каб.417) или по адресу электронной почты: mail@krce.ru. Требования для работ в виде сканов и фотографий работ: тип изображения true color, разрешение не менее 300 тчк/дюйм, формат файла JPG. При почтовой пересылке не допускается свертывание и сгибание работ.
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его произведения в некоммерческих целях (показ в рамках выставки, размещение на официальном сайте ГБУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения" и в социальной сети "ВКонтакте", трансляцию по телевидению и в СМИ). Исключительные права на использование рисунка передаются организаторам конкурса в полном объеме одновременно с передачей рисунка. Предоставленные рисунки не рецензируются и не возвращаются автору.
Илья Баканов
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