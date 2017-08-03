Наталья Михальченкова инспектирует ссузы перед началом учебного года

Приемная кампания и подготовка образовательных учреждений к новому учебному году находятся на постоянном контроле правительства Республики Коми.

В рамках приемной кампании и подготовки к новому учебному году заместитель председателя правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова начала инспектировать профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования региона, чтобы ознакомиться с ходом приемной кампании, лично оценить готовность ссузов к новому учебному году и рассмотреть на месте вопросы развития учреждений в рамках проекта "Регион 11".

Так, 2 августа Наталья Михальченкова побывала с инспекцией в Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме и Сыктывкарском лесопромышленном техникуме.

Оба держат высокую планку по приемной кампании: более 80% из общего числа поступающих оставили в учебных заведениях оригиналы своих документов. Во многом это связано с тем, что учебные заведения плотно сотрудничают с ведущими предприятиями региона по вопросам прохождения практики учащихся и их трудоустройства. Кроме того, предприятия оказывают спонсорскую помощь в подготовке учебных лабораторий, в которых будущие специалисты приобретают профессиональные навыки.

Наталья Михальченкова отметила, что в этом году сохраняется высокий конкурс по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Все потому что прием ориентируется на запрос рынка труда, а направления на обучение моделируются исходя из анализа открытых вакансий.

"Благодаря этой большой и слаженной работе Республика Коми вошла в пятерку лидеров среди регионов России по трудоустройству выпускников", - подчеркнула профильный министр.

Сейчас в профессиональных учебные заведениях среднего профессионального образования в рамках подготовки к новому учебному году идет ремонт помещений. Наталья Михальченкова осмотрела аудитории и лаборатории, где проводятся ремонтные работы, ознакомилась с их качеством.

Наталью Михальченкову интересовало, есть ли проблемы, которые могут помешать началу нового учебного года. Руководители учреждений заверили ее, что подготовка ссузов идет в соответствии с планом-графиком.

Кроме того, министр посетила Сыктывкарский автомеханический техникум, где также идет плановый ремонт во многих кабинетах, в том числе производится замена старых оконных блоков.

Как рассказали в администрации техникума, до начала 2017-2018 учебного года запланировано произвести полную замену окон в учебном корпусе № 1, в прошлом году эти работы выполнили частично. На 2018 год запланировали поменять окна в общежитии №1.

Примечательно, что окна в учебном заведении производят сами. Сыктывкарский автомеханический техникум имеет цех по деревообработке, который производит столярную продукцию: окна, двери, скамейки и т.д. Столярные изделия проходят полный цикл производства: заготовка круглых лесоматериалов, распиловка на доски, сушка, покраска. Техникум использует готовые изделия для собственных нужд, а также для реализации физическим и юридическим лицам.

В ближайших планах Натальи Михальченковой - посещение других профессиональных учебных заведений среднего профессионального образования, а также школьных и дошкольных учреждений региона, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

*** "Регион 11" – проект системы ресурсных центров на базе СПО, являющихся минибизнес-инкубаторами, технопарками, лабораторными комплексами для территорий, в которых СПО является основным поставщиком грамотных и востребованных специалистов.