В Сыктывкаре увидит свет альбом "Народные художественные промыслы и ремесла Республики Коми"

Коми Ремесленная Палата подготовила к выпуску альбом "Народные художественные промыслы и ремесла Республики Коми". Это первое издание такого рода в республике. В нем отражены все виды традиционного декоративно-прикладного искусства народа коми, их значение в формировании исторической значимости народных промыслов.

Как сообщил президент Коми Ремесленной Палаты Ефим Канев, в каждый раздел каталога включены традиционные предметы конца XIX - начало XX веков. Впервые опубликован именной указатель мастеров, которые являются хранителями и продолжателями народных традиций.

Издание предназначено для педагогов дополнительного образования, сотрудников центров культуры, ремесел, искусствоведов, этнологов, краеведов, студентов профильных учебных заведений, гостей республики и широкого круга читателей.

"Целью выпуска альбома является дальнейшая популяризация традиций народных промыслов как синтез материального и уникального культурного наследия и ценностей, способ накопления, хранения и передачи исторического и социального опыта людей из поколения к поколению, важного ресурса дальнейшего духовного, нравственного и экономического развития Республики Коми. Мы никого не призываем назад, в прошлое, а предлагаем на прочном фундаменте богатой истории, культуры и духовности уверенно и поступательно двигаться вперед, сохраняя традиции возрождать нашу республику", - заявил Е.Канев.

За десять лет Коми Ремесленной Палате удалось возродить 11 основных видов традиционных промыслов, собрать в состав участников более 250 человек, желающих приобщиться к творчеству, 82 из них присвоен статус "Мастер народных промыслов и ремесел". Стали регулярными проведение мастер-классов, конкурсов, выставок, ярмарок, фестивалей. Созданы творческое производственное предприятие НХП Коми "Зарнипас", Дом национальной и этнической моды, изделия промыслов все больше появляются в специализированных салонах и торговой сети.

Альбом издан некоммерческим партнерством "Коми Ремесленная Палата" при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и частично за счет средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".

Выпуск приурочен ко Дню Республики, презентация состоится 18 августа в Доме дружбы народов Республики Коми.