В Койгородке реализовали четвертый за год народный проект

30 июля в местечке Гурган села Койгородок состоялось торжественное открытие детской спортивной площадки "В гостях у сказки", построенной в рамках реализации проекта "Народный бюджет".

Многолюдно было в полдень последнего воскресенья июля в конце улицы Интернациональная села Койгородок. Многие родители, бабушки и дедушки с детьми и внуками пришли на торжественное открытие вновь построенной детской спортивной площадки. Место для активного отдыха детей оборудовано в местечке Гурган, в рамках реализации проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта — Строительство детской спортивной площадки села Койгородок (Гурган). Финансирование совместное: из республиканского бюджета — 300 тыс. рублей, из местного — 33 тыс. рублей.

Это четвертый народный проект, который реализован в Койгородском районе. В начале лета в пос.Нючпас был реализован проект в сфере занятости населения, который предусматривал снос пяти ветхих и аварийных строений в поселке. В июне в пос.Кузъель установили спортивную площадку с элементами детской игровой и в Койгородке приобрели автомобиль для оказания ритуальных услуг .

Строительство спортивной площадки "В гостях у сказки" в местечке Гурган осуществлялось под руководством администрации сельского поселения "Койгородок" и при активной поддержке депутатов сельского поселения, во главе с Татьяной Тороповой, главой сельского поселения "Койгородок" — председателем Совета сельского поселения "Койгородок". Помогали строить взрослым дети, а так же дедушки с бабушками, некоторые приходили семьями. Всего в реализации проекта участвовало 25 чел.

Еще в период разработки проекта администрация сельского поселения "Койгородок" посовещавшись с жителями, выбрала удобное место — в конце улицы Интернациональная с.Койгородок. Это место именуют жители — местечко Гурган. С наступлением теплой погоды провели подготовительные работы по планировке территории площадки. После доставки оборудования вечерами занимались его установкой. Параллельно установили горку, две качели, столбы для волейбольной сетки и огородили территорию забором. В солнечные дни семьями красили забор и благоустраивали территорию. К назначенному часу торжественного открытия все работы по строительству спортивной площадки были завершены.

Чтобы украсить праздник депутаты поселения придумали сценарий, в котором, как и положено в сказках, участвовали сказочные персонажи, наряженные и экипированные с учетом современных условий. Еще бы, Баба Яга прилетела на торжества на пылесосе. Для проведения концертной части программы привлекли детей, общественность, самодеятельных артистов Центра культуры с.Койгородок и Дома культуры пос.Койдин. Так выпало, что в этот день было солнечно и по-летнему тепло.

Перерезать красную ленточку открытия спортивной площадки Антонида Главинская, глава МР "Койгородский" — председатель Совета МР "Койгородский" доверила сказочному герою "Мишке". Затем, она поздравила односельчан с завершением строительства спортплощадки и выразила надежду, что жители местечка Гурган будут и впредь активно участвовать в реализации других, не менее важных народных проектов.

Заместитель руководителя администрации Койгородка Екатерина Чоп поблагодарила жителей, которые принимали участие в строительстве спортивной площадки, за помощь и активное участие в реализации проекта и выразила надежду, что население будет бережно относиться к площадке.

Праздничное мероприятие завершилось большим концертом, которое сопровождалось под бурные аплодисменты собравшихся и пляской отдельных участников. Здесь же была организована торговля выпечкой и сладостями, гурманам предлагались шашлыки.

"Предусмотренные народным проектом работы мы выполнили точно в установленный срок, хотя погода нас не баловала. Большую поддержку оказывали депутаты сельского поселения и жители ул.Интернациональная" — отметила Екатерина Чоп.

"Строительство спортивной площадки в местечке Гурган с.Койгородок, это четвертый народный проект, который реализован в Койгородском районе. В стадии завершения еще три проекта, которые мы реализуем в августе и один в сентябре. Мероприятия по реализации проектов, в том числе по их финансированию, выполняются в установленные сроки, согласно графика их реализации. Надеемся, что сбоев не будет, и мы успеем их реализовать до празднования 96-летия государственности Республики Коми" — подчеркнула начальник финансового управления администрации района Татьяна Жабская.

Для сведения:

Деревня Гурган возникла в 1747-1784 годах. Впервые упоминается в 1784 году как деревня Гурган на реке Сысола в Койгородской волости. Ранее — деревня Койгородского сельсовета и входила в Спасский погост. В 1965 году к деревне были присоединены населенные пункты Казанцево и Пежгин. В 1978 году имела 148 дворов. В 1970-е годы деревня Гурган становится частью села Койгородок, районного цента Койгородского района.