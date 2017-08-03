В Инте завершился городской турнир по мини-футболу среди дворовых команд

В Инте завершился городской турнир по мини-футболу на приз клуба "Кожаный мяч" среди дворовых команд для игроков старше 16 лет. Об этом "Комииинформу" сообщили в пресс-службе администрации города.

Каждый вечер на протяжении двух недель, несмотря на жару и назойливых насекомых, на поле Гимназии №2 за победу в турнире боролись семь команд.

"Таким активным участием наши интинские футболисты-любители поддержали проведение в России Чемпионата мира по футболу 2018 года", - отметила мэр Инты Лариса Титовец.

На своей странице "ВКонтакте" она тепло поздравила победителей и призеров турнира, пожелала им новых спортивных достижений.

Третье место заняла команда "Фаворит", на втором месте игроки команды "Ветеран", а победа заслуженно досталась команде "Южный".

Дипломами отмечены лучшие игроки в различных номинациях и судьи турнира.

Лариса Титовец поблагодарила всех участников и организаторов соревнований за верность футболу, за приверженность здоровому образу жизни, за достойный подражания ример для молодежи.