"Бензиновым" автомобилям могут закрыть въезд в мегаполисы и на курорты

3 августа 2017 года, 9:22 |
Фото из архива "Комиинформа"

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам составить список возможных мер государственной поддержки для развития системы электрического транспорта в стране. "Прошу организовать работу вместе с консорциумом и заинтересованными ведомствами", — цитируют премьера "Известия".

Премьер-министр отвел своим подчиненным срок до 17 августа. За это время они должны сформировать пакет предложений по популяризации электротранспорта и обратных мер, направленных на сокращение количества "бензиновых" автомашин. Среди последних встречаются довольно смелые – например, идея об ограничении использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в ряде городов (с населением около 1 млн и больше) и на отечественных курортах.

С инициативой активизации развития системы использования электротранспорта выступила автостроительная компания КамАЗ в лице ее генерального директора Сергея Когогина. Среди его конкретных предложений – внедрение в стране программы по сокращению вредных выхлопов от автотранспорта, включающей в себя, помимо прочего, ограничительные меры в отношении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, Когогин предложил установить на нулевом уровне ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, принять госпрограмму для создания бесплатных парковок на муниципальных землях и обеспечить субсидии потенциальным покупателям.

В правительстве подчеркнули, что предложения КамАЗа совпали с ведомственными планами по развитию системы электротранспорта в РФ.

Комиинформ

  Ключевые слова: бензин
  Рубрика: Общество
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