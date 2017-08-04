Сыктывкарская Школа межэтнической журналистики стала одной из лучших в российском проекте

Гильдия межэтнической журналистики провела выездные семинары для лучших выпускников проекта организации - Школы межэтнической журналистики. В этом году они традиционно проходили на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Регионом, принявшим молодых журналистов, чтобы на практике показать полиэтничность страны, в этом году стала Астраханская область.

Напомним, работа Школы-2017 началась 7 февраля и продлилась до мая. Отбор на курсы прошли двадцать начинающих журналистов и студентов-международников, однако до финиша дошли тринадцать из них. Сыктывкар участвует в проекте с момента его основания - третий год. В этом выпуске ярче всех показала себя журналистка телеканала "Юрган" Любовь Королёва и студентка СГУ Анна Григорьева.

Пока студенты учились писать материалы под руководством преподавателя СПбГУ, практикующего журналиста Егора Королёва, председатели отделений Гильдии из более чем тридцати регионов обсуждали планы и перспективы работы организации. Коми на сеинарах представляли председатель регионального отделения, директор Финно-угорского культурного центра РФ Татьяна Барахова и куратор Школы межэтнической журналистики Полина Романова. Оценив потенциал молодежи, пишущей на межэтническую тематику, Т.Барахова предложила создать молодежное крыло Гильдии, в чем получила поддержку коллег.

В Москве студенты и начинающие журналисты посетили Еврейский центр толерантности, пообщались с фотографом "Русского репортера" Артёмом Черновым, показали коллегам презентации своих школ. У выпускников в возрасте от 18 до 30 лет была возможность использовать в качестве площадок для своих материалов все виды СМИ.

После насыщенной программы в Москве 30 выпускников из 23-х регионов вместе с пятью кураторами из Сыктывкара, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы и Воронежа отправились в Астрахань. Уже в поезде Москва - Махачкала многие из них начали набирать материал для будущих публикаций и сюжетов, общаясь с пассажирами из Дагестана. Так, учительница биологии, по национальности кумычка подробно рассказала студентам о свадебных традициях своего народа и их современном преломлении.

В Астраханской области делегация посетила Харабалинский, Красноярский и Камызякский районы, где знакомилась с традициями казахов, татар и представителей других национальностей.

"Царством контрастов" назвала Астрахань сыктывкарская журналистка. "Где еще по соседству друг от друга красуются православная церковь, мусульманская мечеть и буддийский хурул? Священнослужители – замечательные люди, общаются между собой и с радостью говорят о тонкостях своей религии, таинствах, отвечают на любые вопросы", - прокомментировала Л.Королёва.

По ее словам, испытанием стала астраханская жара: в тени столбик термометра поднимался до +44 градусов. Но больше всего выпускников поразило гостеприимство местных жителей. "Как самых дорогих гостей нас встречали представители разных национальностей, к слову, на этой солнечной земле проживают более 100 народностей, угощали наивкуснейшей традиционной кухней, устраивали настоящий концерт с народными инструментами, песнями и танцами. Мы убедились, что местные культурные автономии не только тесно взаимодействуют между собой, но и по-настоящему дружат, поддерживают друг друга".

После общения с представителями власти - а начался пресс-тур со встречи студентов с губернатором края Александром Жилкиным - они отметили, что в управленческих кадрах много молодежи со свежими взглядами и прогрессивными идеями.

"Школа межэтнической журналистики – это море впечатлений и океан информации об особенностях регионов России, об их проблемах и путях решения, о наших различиях, и, конечно, сходствах. Возможность встретиться и пообщаться в неформальной обстановке с единомышленниками, перенять их опыт. Самое главное - она дала почву для размышлений и зерно новых идей", - заключила выпускница сыктывкарской Школы.