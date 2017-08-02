За многомиллионные хищения в Сыктывкаре осужден бывший руководитель управляющей компании и его сообщник-коммерсант

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Октябрьская управляющая компания" Е.Шарапова и индивидуального предпринимателя В.Соснина. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Экс-директор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), коммерсант осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что в 2011-2013 гг. директор ООО "Октябрьская управляющая компания" похитил 45,8 млн рублей, поступившие от населения в виде оплаты за оказанные ресурсоснабжающими организациями услуги. Денежные средства, собранные с жильцов многоквартирных домов и подлежащие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов, директор управляющей компании переводил на счета аффилированных организаций – ООО "Коми жилищная компания" и ООО "Коми жилищная компания – Центральная".

Также использовалась схема перевода собранных с населения средств на счета своего знакомого индивидуального предпринимателя. Деньги перечислялись в оплату фиктивных договоров, согласно которым коммерсант якобы оказывал ООО "Октябрьская управляющая компания" услуги по взысканию в судебном и внесудебном порядке просроченной задолженности с физических и юридических лиц.

Вину в инкриминируемых деяниях сообщники не признали. Суд назначил экс-директору наказание в виде 4 лет лишения свободы, штрафа в размере 500 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 года. Коммерсант осужден к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 350 тыс. рублей.

Отбывать наказание обоим предстоит в исправительных колониях общего режима. Иски потерпевших о возмещении вреда, причиненного преступлением, переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Бывший директор ООО "Октябрьская управляющая компания" взят под стражу в зале суда, его сообщнику оставлена без изменения мера пресечения в виде ареста.

Приговор не вступил в законную силу.