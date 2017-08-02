По эпизоду о получении взятки генералом Протопоповым допрошен его бывший заместитель Иванов

В Верховном суде Коми по делу генерала Протопопова допросили фигуранта дела о хищении плит, бывшего заместителя руководителя УФСИН по Коми Валерия Иванова. Сегодня - в качестве свидетеля по эпизоду о взятке. В суде первой инстанции допрошен он не был. В июне 2015-го года из системы ФСИН он уволился.

В начале допроса он попросил разрешить действовать ему в рамках 51 статьи УПК, дающей право не свидетельствовать против себя.

В 2014-м году, показал свидетель Иванов, все поставки овощей осуществлялись официально, путём заключения договоров. Договор поставки продукции с ООО "Эстет" заключили в этом же году. Предыдущая компания срывала графики поставок, а также привозила в Коми некачественную продукцию.

Решение сменить поставщика было принято после этих фактов. "Протопопов дал мне команду брать овощи у компании "Эстет", - показал Иванов.

Конкурсные процедуры с компанией не проводили из-за "отсутствия на то времени". Помимо "Эстета", обсуждались и другие поставщики, однако они предложили более высокую стоимость свои услуг.

Договор с "Эстетом" заключали на 10 миллионов рублей. Условия были исполнены.

О взятке свидетель показал следующее: о переданных средствах Иванов слышал от самого Джаббарлы, однако в подробности этой информации во время допроса он не углублялся.

"Слухи ходили разные. Я воспринял это как шутку", - отметил он.

Рассмотрение жалобы на приговор А.Протопопову в Верховном суде региона продолжится.