Очередники на улучшение жилищных условий должны проходить переучет в мэрии Сыктывкара

2 августа 2017 года, 15:50 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Жители, состоящие в администрации Сыктывкара на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма, обязаны ежегодно проходить процедуру переучета. Об этом "Комиинформу" сообщили в мэрии.

"Те горожане, которые стоят в очереди для получения социальных выплат на строительство или приобретение жилья (в рамках регионального закона № 30-РЗ), процедуру переучета должны проходить один раз в три года", - уточнили агентству.

Прохождение переучета является муниципальной услугой. Для ее предоставления необходимо обратиться в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ "ГИКЦ": г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 103. Услуга оказывается по принципу "одного окна". Приемные дни: понедельник, среда 8:30-15:30, вторник, четверг 11:00-18:00, пятница 8:30-15:00.

Перечень документов можно получить у консультанта в фойе администрации, либо в городском жилищном центре по ул. Интернациональная, 100 по вторникам и четвергам с 09.00 до 12.30, по средам с 13.30 до 16.30.

Также информацию можно найти на сайте мэрии сыктывкар.рф в разделе "Муниципальные услуги" (Вопросы жилищной сферы - Переучет граждан, состоящих на учете в администрации МО ГО "Сыктывкар" - Документы и перечень документов).

"Граждане, прошедшие переучет, могут претендовать на предоставление социальной выплаты в виде возмещения части затрат на уплату процентов по жилищному кредиту", - уточнили "Комиинформу" в мэрии.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: переучет
  Рубрика: Общество
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