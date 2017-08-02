За полчаса в Сыктывкаре выпала четверть месячной нормы осадков

2 августа 2017 года, 13:30 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

С северо-запада на юг Коми и далее на восток идут ливневые тучи. Около часа назад на Сыктывкар обрушился мощный ливень. Уже в ближайшее время он "обрадует" жителей Корткеросского района, которые успели отметить День ВДВ при солнце.

Как рассказали "Комиинформу" в ЦГМС по Коми, это типичное летнее явление. Однако объем вылившийся с небес воды удивил метеорологов. Автоматическая метеостанция зафиксировала, что за полчаса в столице Коми выпало 15 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы, или примерно полтора ведра на каждый квадратный метр.

Уже с завтрашнего дня дожди на юге Коми приобретут обложной характер и местами будут сильными. Заденет и север Коми.

Пока же в Сыктывкаре нарасхват такси, а жители столицы Коми выкладывают в сеть новые фотографии "потопа".

Полина Романова

  Ключевые слова: осадки, норма, ливень
  Рубрика: Погода
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