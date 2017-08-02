У пассажира поезда Петербург - Воркута изъяли полкило наркотиков

Сотрудники транспортной полиции нашли в одном из вагонов поезда дальнего следования пассажира в состоянии наркотического опьянения. В его вещах обнаружили серьезный запас психостимуляторов, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по Петербургу.

2 августа 48-летнего руководителя предприятия, занимающегося техническим обслуживанием предприятий в Приозерском районе области, нашли в вагоне поезда, следовавшего из Северной столицы в Воркуту. Он, как говорят, вел себя неадекватно и был уличен в приеме наркотиков.

Пассажира высадили на станции Микунь, где провели основательный досмотр личных вещей. У пассажира нашли три брикета психотропного вещества общим весом более 400 граммов, а также 25 пакетиков со стимулятором массой около 22 граммов. Также в ходе проверки личности задержанного полицейские установили, что ранее он осуждался за дачу взятки должностному лицу.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере". По решению суда на время следствия его поместили в изолятор.