У пассажира поезда Петербург - Воркута изъяли полкило наркотиков

2 августа 2017 года, 13:17 |
Фото из архива "Комиинформа"

Сотрудники транспортной полиции нашли в одном из вагонов поезда дальнего следования пассажира в состоянии наркотического опьянения. В его вещах обнаружили серьезный запас психостимуляторов, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по Петербургу.

2 августа 48-летнего руководителя предприятия, занимающегося техническим обслуживанием предприятий в Приозерском районе области, нашли в вагоне поезда, следовавшего из Северной столицы в Воркуту. Он, как говорят, вел себя неадекватно и был уличен в приеме наркотиков.

Пассажира высадили на станции Микунь, где провели основательный досмотр личных вещей. У пассажира нашли три брикета психотропного вещества общим весом более 400 граммов, а также 25 пакетиков со стимулятором массой около 22 граммов. Также в ходе проверки личности задержанного полицейские установили, что ранее он осуждался за дачу взятки должностному лицу.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере". По решению суда на время следствия его поместили в изолятор.

Комиинформ

  Ключевые слова: поезд, наркотики
  Рубрика: Происшествия
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