На выставке "Достояние Севера" Удора угостит сыктывкарцев блюдами национальной кухни

2 августа 2017 года, 18:36 | Сыктывкар, Удорский
Фото Ярославы Пархачёвой

На выставке "Достояние Севера" Удора будет угощать сыктывкарцев и гостей столицы блюдами национальной кухни.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, Удорский район на выставке представит блюда национальной кухни - шаньги и рыбники, кованые изделия, деревянные сувениры с мезенской росписью, вязанные изделия рукодельниц района - коврики, носки и рукавицы с коми орнаментом.

На ВДНХ от муниципалитета пройдет дегустация минеральной воды из источника д. Мучкас, а также мастер – классы по изготовлению изделий из бересты и росписи по дереву.

Коми ВДНХ состоится 20 августа 2017 года на площадке торгового центра "Июнь" в Сыктывкаре. В прошлом году на выставку съехались делегации из всех городов и районов республики.

За участие в выставке "Достояние Севера" Удора в 2016-м году была награждена дипломом участника.

Комиинформ

  Ключевые слова: удора, праздник, кухня, коми, ВДНХ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:01 02.08.2017
Инициативы общественников Коми по сохранению культуры народов поддерживаются финансово
12:21 02.08.2017
Оленеводческие хозяйства Коми отмечают День оленя
11:31 02.08.2017
Сыктывкарцы и ухтинцы увидят профессиональную лезгинку


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

2 августа

В этот день в 1572 году русске войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разбили татарское войско (битва при Молодях).



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео