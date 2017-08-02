На выставке "Достояние Севера" Удора угостит сыктывкарцев блюдами национальной кухни

На выставке "Достояние Севера" Удора будет угощать сыктывкарцев и гостей столицы блюдами национальной кухни.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, Удорский район на выставке представит блюда национальной кухни - шаньги и рыбники, кованые изделия, деревянные сувениры с мезенской росписью, вязанные изделия рукодельниц района - коврики, носки и рукавицы с коми орнаментом.

На ВДНХ от муниципалитета пройдет дегустация минеральной воды из источника д. Мучкас, а также мастер – классы по изготовлению изделий из бересты и росписи по дереву.

Коми ВДНХ состоится 20 августа 2017 года на площадке торгового центра "Июнь" в Сыктывкаре. В прошлом году на выставку съехались делегации из всех городов и районов республики.

За участие в выставке "Достояние Севера" Удора в 2016-м году была награждена дипломом участника.