Печорские спасатели вывели из леса заплутавшую пенсионерку

2 августа 2017 года, 8:00 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В первый день августа печорские спасатели поспешили на помощь местной жительнице. Пенсионерка отправилась за ягодами в районе поселка Озёрный и заплутала в лесу. Поиски женщины 1958 года рождения продлились порядка четырех часов. В результате женщина была найдена и доставлена в Печору.

Как сообщили "Комиинформу" в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми", на поисковых мероприятиях были задействованы четыре сотрудника спасотряда, еще один участник прибыл на место со стороны пожарной охраны.

"Сигнал поступил к нам от службы спасения около 11 часов, передали данные и сотовый телефон женщины. Нам также удалось связаться с ней, пока аппарат не разрядился. По прибытию на место нас встретил автомобиль пожарной службы с включенным сигналом. Звук должен был успокоить женщину - ее ищут", - рассказал сотрудник спасотряда в Печоре Владимир Скоробогатый.

Состояние женщины по итогу поисков было оценено как удовлетворительное.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: ягоды, спасатели, потерявшийся, Печора, пенсионер, лес
  Рубрика: Происшествия
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