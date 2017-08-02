Печорские спасатели вывели из леса заплутавшую пенсионерку

В первый день августа печорские спасатели поспешили на помощь местной жительнице. Пенсионерка отправилась за ягодами в районе поселка Озёрный и заплутала в лесу. Поиски женщины 1958 года рождения продлились порядка четырех часов. В результате женщина была найдена и доставлена в Печору.

Как сообщили "Комиинформу" в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми", на поисковых мероприятиях были задействованы четыре сотрудника спасотряда, еще один участник прибыл на место со стороны пожарной охраны.

"Сигнал поступил к нам от службы спасения около 11 часов, передали данные и сотовый телефон женщины. Нам также удалось связаться с ней, пока аппарат не разрядился. По прибытию на место нас встретил автомобиль пожарной службы с включенным сигналом. Звук должен был успокоить женщину - ее ищут", - рассказал сотрудник спасотряда в Печоре Владимир Скоробогатый.

Состояние женщины по итогу поисков было оценено как удовлетворительное.