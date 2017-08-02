Юные спасатели из Коми завоевали "бронзу" на Всероссийских соревнованиях в Москве

2 августа 2017 года, 11:50 | Сыктывкар
Фото пресс-службы МЧС России по РК

В Москве завершились XIV Всероссийские соревнования "Школа безопасности". На "маршруте выживания"юные спасатели из Республики Коми завоевали почетную "бронзу". Высокие результаты земляки показали и в личном первенстве

На протяжении недели в парке "Красная Пахра" в Троицком административном округе Москвы юные спасатели со всех уголков нашей необъятной родины боролись за звание сильнейшей команды страны.

Командам предстояло пройти несколько этапов соревнований. Ребята показали свои навыки и умения в ориентировании на местности, оборудовании палаточного лагеря, обеспечении себя едой, оказании первой помощи пострадавшему. На каждом из этапов юным спасателям необходимо было продемонстрировать ловкость, выносливость и смекалку.

Участникам соревнований необходимо было преодолеть этапы, связанные с проверкой навыков выживания. Команды опресняли воду, готовили обед, демонстрировали умения по оборудованию ночлега, передачи информации на расстоянии, показывали навыки ориентирования, подачи сигналов для авиации и многое другое.

Кроме того, ребятам предстояло преодолеть маршрут, протяженностью в 700 метров, на прохождение которого отводилось лишь 45 минут. За этот короткий промежуток времени ребята должны были успеть пройти "льдины", "спасти" рыбака и парашютиста, запутавшегося в линии электропередач. Затем ребятам необходимо было ликвидировать последствия условного ДТП. После чего юным спасателям предстояло извлечь из-под завала пострадавшего. Помимо этого, команды провели полное боевое развертывание с подачей воды на условный очаг пожара.

По итогам всех этапов дистанции "Маршрут выживания" юные спасатели из Республики Коми показали третий результат, пропустив вперёд лишь традиционно сильные команды Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Испытания проходили в течение трёх дней.

Замечательные результаты наши ребята показали и в личном первенстве. Анастасия Шахова из младшей возрастной группы заняла первое место в комплексе силовых упражнений (КСУ). Максим Некрасов из старшей возрастной группы победил в преодолении полосы препятствий и был третьим в комплексе силовых упражнений.

Комиинформ

  Ключевые слова: Школа безопасности, МЧС
  Рубрика: Спорт
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