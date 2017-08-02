В Коми республиканских спортшколах началась вторая смена лагерей с дневным пребыванием

2 августа 2017 года, 11:37 | Сыктывкар
Фото Минспорта Коми

В столице Коми началась вторая смена детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. В четырех республиканских спортивных школах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Республики Коми, пройдут подготовку 228 юных спортсменов.

Вторая смена открылась в ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1". На республиканском стадионе спортивную подготовку проходят 70 человек отделений волейбола, хоккея с мячом и легкой атлетики.

Как рассказала начальник лагеря Марина Плоскова, в лагере состоятся соревнования по флорболу, футболу, настольному теннису и сдача нормативов ГТО.

"В программе лагеря есть теоретические занятия. На них мы покажем записи соревнований, обсуждаем правила, технику и пр.", - отметила Марина Плоскова.

Подготовку к новому спортивному сезону сегодня начали 30 воспитанников ГБУ РК "Спортивная школа олимпийского резерва №2". Во второй смене отдохнут и оздоровятся 15 боксеров и 15 борцов.

Вторая смена детской оздоровительного лагеря стартовала также в ГБУ Республики Коми "Спортивная школа по футболу". Для 35 юных футболистов школы подготовлены тренировочные занятия и культурная программа.

В ГАУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва "Юность" во второй смене задействованы 93 человека отделений баскетбола и фитнес-аэробики. Программа сосредоточена на подготовке к новому спортивному сезону. Но помимо тренировочных занятий юных спортсменов ждут конкурсы, викторины, соревнования, эстафеты, походы в кинотеатр и парки.

Воспитанники спортивных школ, участвующих в работе второй смены летнего оздоровительного лагеря, примут участие в праздновании 12 августа Дня Физкультурника и в праздновании 19 августа Дня государственности Республики Коми.

В 2017 году рамках летней оздоровительной кампании охват юных спортсменов составляет 1274 человека. Распределение мест в летние лагеря осуществлялось по заявкам муниципальных образований и республиканских спортивных школ, подведомственных Минспорта Республики Коми, федераций по видам спорта, с учетом рейтинга выступлений юных спортсменов в спортивном сезоне 2016-2017 годов.

Комиинформ
  Ключевые слова: спорт, минспорта, лето, коми, дети
  Рубрика: Спорт
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