Школьники из Коми проводили в полет экипаж МКС

Два активиста Российского движения школьников Коми побывали на Байконур, где с 27 по 29 июля проходил Всероссийский детский космический фестиваль. Елизавета Хоша из Воркуты и Евгений Иевлев из Объячево поделились своими впечатлениями с "Комиинформом".

Всего на участие в фестивале было подано более двух тысяч заявок из разных уголков России. И только 76-и школьникам из сорока регионов удалось попасть на космодром.

По прибытию в город Байконур участников отвезли в гостиницу "Космонавт", где проходила пресс-конференция с героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом, председателем РДШ Сергеем Рязанским. Он рассказывал о подготовке к полету, о ритуалах, проводимых перед отправкой в космос, о задачах, стоящих перед экипажем на Международной космической станции.

Затем прошла экскурсия по Байконуру. Объячевский школьник подметил, что сам населенный пункт небольшой и напоминает города времен СССР. Почти на каждом шагу - музеи космонавтики, памятники астронавтам, ракетам и многое другое, связанное с космосом.

"В гостинице нас ждал Александр Лазуткин, человек, слетавший в космос в 1993 году. Он рассказывал истории о том, что видел в космосе, что чувствовал, как он добивался права стать космонавтом и как ему удалось посмотреть своими глазами на планету Земля со стороны", - говорит Е.Иевлев.

На следующий день город посетила министр образования и науки России Ольга Васильева. Она пообщалась с активистами, по большей части спрашивала о том, как развивается РДШ в их школе, и интересовалась успехами ребят.

Непосредственно в день полета экипажа на МКС участники фестиваля провожали космонавтов под гимн РДШ, гимн Российской Федерации и под традиционную песню "Земля в иллюминаторе" группы "Земляне", которая стала неофициальным гимном российской космонавтики, и, как выяснилось, является любимой песней Сергея Рязанского.

"После этого состоялся долгожданный пуск ракеты. Пламя, прорывающееся из-под ракеты, появилось, и через три секунды пилотируемый космический аппарат "СОЮЗ МС-05" оторвался от земли. Никто не мог оторвать глаз от огонька, пылающего в небе, который оставил необыкновенно красивый след после исчезновения, и все это сопровождалось переливающимся из розового в желтый, волшебным закатом", - пытается передать свои ощущения Евгений Иевлев.

С тем, что самым ярким впечатлением стал взлет ракеты, согласна и Елизавета Хоша.

"Невероятно, как какие-то мощные силы поднимают ракету. Это событие уникально, особенно если проводить параллель между нашей жизнью и жизнью улетевших космонавтов", - считает школьница.

После запуска ракеты активисты РДШ встали в круг и начали дружно петь песни.