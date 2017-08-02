ОНФ предлагает ввести родительский ваучер на психологическую помощь

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Десятилетие детства предлагает расширить меры материальной и социальной поддержки семей, предлагаемые государством, сообщает пресс-служба ОНФ в Коми.

В частности, по мнению члена Центрального штаба, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой, хорошим подспорьем для семей может стать введение родительского ваучера, который родители смогут использовать для оплаты услуг психолога, например, при адаптации ребенка в детском саду или в школе и для улучшения психологического климата в семье. Кроме того, в настоящее время, когда наблюдается спад рождаемости, особенно важным становится поддержка бездетных семей, считает эксперт ОНФ.

Согласно данным Росстата, в этом году рождаемость в стране снизилась. За пять месяцев 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. родилось на 82,3 тыс. малышей меньше: 762,5 тыс. и 679,2 тыс. соответственно. Таким образом, коэффициент рождаемости упал с 12,5 до 11,2 на 1000 человек.

"На падение уровня рождаемости конечно влияет много факторов, и нельзя сбрасывать со счетов ухудшение уровня жизни граждан. Реальные доходы россиян в апреле 2017 г. по сравнению с апрелем 2016 г. упали на 7,6%. Это не могло пройти незамеченным для семей, где растут дети. Поэтому сейчас особенно важно оказать усиленную поддержку семьям со стороны государства", - отметила Ольга Савастьянова.

Она подчеркнула, что, по примерным подсчетам, траты на ребенка в его первый год жизни составляют 90-100 тыс. руб. В эту сумму входит покупка коляски, кроватки и других необходимых принадлежностей, не считая продуктов питания.

"Дошкольник обходится родителям уже примерно в 100-110 тыс. руб. в год, младшие школьники в 150-160 тыс. руб., а старшие школьники – в 130-140 тыс. руб. в год. Получается, что до окончания школы траты на необходимые вещи составят около полумиллиона рублей. Не стоит забывать и о повседневных расходах. При средней зарплате в 41 тыс. руб. после расходов на предметы первой необходимости, питание, коммунальные услуги остается немного", - пояснила Савастьянова.

"Государство разработало широкий спектр поддержки семей. Это и льготы, и пособия. Однако, по мнению экспертов ОНФ, этого недостаточно. Мы разработали различные меры социальной поддержки для разных категорий семей, которые дадут возможность улучшить их уровень жизни. Также считаем необходимым расширить психологическую помощь семейным парам. Это позволит улучшить психологический климат в семьях, повысить ответственное родительство и снизить число разводов. Для этого мы предлагаем ввести родительский ваучер - им можно будет оплачивать услуги психолога для решения семейных проблем и улучшения эмоционального фона", – пояснила Ольга Савастьянова.

По ее словам, нужно усилить и медицинскую, и психологическую поддержку бездетных семей, а также молодых мам, родивших в раннем возрасте, - предложить педагогические курсы для родителей, помощь с трудоустройством. "Кроме того, мы рассматриваем поддержку малого семейного бизнеса. Все эти меры должны быть реализованы в Десятилетие детства, которое стартует в следующем году", - отмечает Савастьянова.