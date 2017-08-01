Дорогу к поселку Ракпас Княжпогостского района отремонтировали раньше срока

Дорогу к поселку Ракпас Княжпогостского района Коми отремонтировали в короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее планировалось завершить ремонт дороги до конца октября.

Автомобильная дорога общего пользования местного значения, ведущая к поселку Ракпас Княжпогостского района, долгое время находилась в плачевном состоянии. Ремонт дорожного покрытия здесь проводился в три этапа.

В конце июля завершился ремонт дорожного полотна протяженностью два километра. Работы выполнены качественно и в короткие сроки ОАО "Коми дорожной компанией", которая выиграла аукцион на заключение муниципального контракта.