Дорогу к поселку Ракпас Княжпогостского района отремонтировали раньше срока
Дорогу к поселку Ракпас Княжпогостского района Коми отремонтировали в короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ранее планировалось завершить ремонт дороги до конца октября.
Автомобильная дорога общего пользования местного значения, ведущая к поселку Ракпас Княжпогостского района, долгое время находилась в плачевном состоянии. Ремонт дорожного покрытия здесь проводился в три этапа.
В конце июля завершился ремонт дорожного полотна протяженностью два километра. Работы выполнены качественно и в короткие сроки ОАО "Коми дорожной компанией", которая выиграла аукцион на заключение муниципального контракта.
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