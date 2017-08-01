Сергей Гапликов обсудил с Почётным строителем России Владимиром Черновым перспективы развития отрасли

Сергей Гапликов обсудил с Почётным строителем Российской Федерации Владимиром Черновым перспективы развития отрасли.

Владимир Чернов отмечает сегодня 75-летие. Одним из первых юбиляра поздравил глава Республики Коми, побывавший у ветерана-строителя в гостях.

За чашкой чая Владимир Тимофеевич рассказал главе региона о том, как застраивался Сыктывкар, о победах "комсомольских строек" в республике и поделился своим видением перспектив реализации новых амбициозных проектов, в том числе в рамках освоения Российской Арктики и развития Северного морского пути.

"Мне очень жаль, что сегодня наши местные строительные организации задействованы не в полной мере. А ведь у нас работают исключительные по своему мастерству монтажники. Я вчера смотрел монтаж крымского моста, когда собирали арку и сказали, что это ювелирная работа. Так вот, наши монтажники тоже ведь ювелирную работу делали на Сыктывкарском ЛПК", - выразил мнение Владимир Чернов.

Глава республики высоко оценил работу строителей, которые работали над созданием значимых объектов, отметив при этом, что "реализуя возможности, которые есть у республики сегодня, в первую очередь мы рассчитываем на людей, которые живут в республике и продолжают её славные строительные традиции. И хотя ситуация раньше, во времена СССР была другая - были другие возможности, другие - единые фонды, мы и сегодня строим, прежде всего для людей - для их нужд, для развития республики, для развития государства".

Сергей Гапликов подарил юбиляру один из главных атрибутов строителей - свою рабочую каску, в которой Глава республики строил объекты мирового масштаба для проведения Олимпиады в Сочи. Руководитель региона также вручил Владимиру Тимофеевичу поздравительный адрес и именные часы, пожелав семье ветерана счастья, благополучия и долголетия.

Уроженец Воронежской (ныне Липецкой) области Владимир Тимофеевич всю жизнь проработал в строительной отрасли. Трудовую деятельность начал в 1959 году после окончания средней школы на шахтах Кузбасса Кемеровской области. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт. После службы в армии в 1968 году приехал в Коми АССР на строительство Сыктывкарского лесопромышленного комплекса и с тех пор прочно связал свою судьбу с Республикой Коми и городом Сыктывкаром.

Работал в отделе строительства Коми обкома КПСС: сначала инструктором, затем заместителем заведующего отделом и заведующим. В начале 90-ых возглавил АО "Комистрой", в котором проработал до его ликвидации в 2010 году и выхода на пенсию. Владимир Чернов внёс весомый вклад в строительство Сыктывкарского ЛПК; баз стройиндустрии в Сыктывкаре, Усинске, Воркуте, Печоре; тепличного комбината; Сыктывкарской и Зеленецкой птицефабрик; столичного аэропорта. Принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении.

Сейчас Владимир Чернов - активист ветеранского движения Сыктывкара. За заслуги в деле развития экономики города и республики Владимиру Тимофеевичу было присвоено звание "Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми", присвоено звание "Почётный строитель Российской Федерации", он награждён многочисленными грамотами.

Супруга Владимира Тимофеевича, Людмила Ивановна, 50 лет проработала в отрасли народного образования, половину из которых отдала 25-ой школе Сыктывкара. В следующем году сыктывкарцы отметят золотую свадьбу, сообщает пресс-служба главы Коми.