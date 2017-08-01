Сыктывкарец попал под уголовную статью за распространение экстремистских материалов в интернете

Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя.

Как сообщает прокуратура Коми, органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности и отношения к религии, совершенные публично или с использованием сети Интернет).

По версии следствия, в течение 2016 г. сыктывкарец разместил на двух своих страницах в социальной сети "ВКонтакте" несколько видеофайлов и текстовой документ, содержание которых направлены на возбуждение ненависти и вражды к лицам иудейского вероисповедания, представителям негроидной расы.

В ходе расследования уголовного дела житель Сыктывкара вину в содеянном признал в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.