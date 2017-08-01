Страхование жилья в России могут включить в платежки за ЖКУ

В августе Минфин России внесет поправки в законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Плату за страховку планируется включать в ежемесячные квитанции за услуги ЖКХ.

Напомним, в июле президент Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку до 1 марта 2018 года принять меры по развитию системы страхования имущества. В частности, от ЧС техногенного и природного характера, из-за которых дом стал непригодным для проживания, разрушился, сгорел и пр. (в результате землетрясений, наводнений, взрывов бытового газа, пожаров и т.п.).

Власти РФ прогнозируют эффект от принятия закона возможностью частичного снятия нагрузки с федерального бюджета по выплатам компенсаций за ущерб собственникам, потерявшим жилье в результате природных и техногенных катаклизмов.

В первом чтении законопроект о страховании жилья Госдумой принят. В течение августа ко второму чтению Минфин России внесет поправки. Ранее одно из предложений этого ведомства было исключено: оно касалось ограничения права граждан, утративших жилье, на получение государственного в случае отсутствия страховки – только по договору социального найма.