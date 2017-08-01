В Сыктывкаре до 3 августа будет изменена схема движения автобусов №19 и №28

1 августа 2017 года, 10:18 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре до 3 августа будет изменена схема движения автобусов №19 и №28, сообщает пресс-служба мэрии.

Это связано с продлением ограничения движения транспорта по всей ширине проезжей части по ул. Первомайской в районе домов №123 и №92.

Движение на маршрутах будет осуществляться по следующим схемам:

– № 28 – ул. Первомайская – ул. Куратова– ул.Интернациональная – ул.Пушкина – Сысольское шоссе – далее по маршруту ;
в обратном направлении: – Сысольское шоссе – ул. Южная – ул. Д.Каликовой – ул.Интернациональная – ул. Коммунистическая – ул. Первомайская – далее по маршруту;

– № 19 – ул. Первомайская – ул. Куратова – ул.Интернациональная – ул.Пушкина – Сысольское шоссе – далее по маршруту;
в обратном направлении: – Сысольское шоссе – ул. Южная – ул. Д.Каликовой – ул.Интернациональная – ул. Куратова – ул. Первомайская – далее по маршруту.

Комиинформ
  Ключевые слова: маршрут, автобусы
  Рубрика: Общество
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