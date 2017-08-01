Активисты ОНФ подключились к благотворительной акции по сбору пластмассовых крышек в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" присоединились к экологической и благотворительной акции "Крышки добра" в Сыктывкаре. При утилизации мусора развиваются проекты по сбору пластиковых бутылок, однако утилизация пластмассовых крышек, также засоряющих природу, остается проблемой. Представители Народного фронта собрали около 50 кг крышек – выручка от их сдачи пойдет на помощь больным детям – в детский благотворительный фонд "Сила добра".

"Мы надеемся, что благодаря этой экологической акции станет не только чище в нашей республике, но и появится дополнительная помощь в лечении тяжелых заболеваний у детей", – прокомментировала акцию член регионального штаба ОНФ в Коми, директор регионального некоммерческого детского благотворительного фонда "Сила добра" Татьяна Козлова.

Она рассказала, что заключен договор Центра развития добровольчества в Республике Коми с компанией, через которую осуществляется утилизация крышек – полученная пластмасса используется повторно, что экологично. В конце года фонд отчитается, как были потрачены собранные средства для помощи больным детям, добавила Козлова.

Представители ОНФ в Коми отметили, что при работе за чистоту природы пластмассовые крышки ранее оставались незамеченными, так как внешне не так бросаются в глаза, как несанкционированные свалки, на борьбу с которыми направлен проект Народного фронта "Генеральная уборка". Однако малый размер объектов обманчив – крышки выбрасывают везде, в том числе в центрах населенных пунктов на тротуары, газоны, детские площадки, в итоге они становятся долговременным загрязняющим фактором.

Активист проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Коми Александр Чепурко рассказал, что общественники в ходе субботников по борьбе с объектами, отмеченными на карте свалок, собирали крышки в Сыктывкаре и пригороде столицы республики. В итоге за несколько рейдов было собрано около 50 кг пластмассовых крышек, они были доставлены на точку сбора для последующей погрузки в автомобиль специализированного предприятия.

К проекту по сбору крышек в Коми присоединились сотрудники министерства образования, науки и молодежной политики региона. Представители Народного фронта призвали граждан и организации включаться в эту экологическую акцию.

Жители Коми на карте свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" на сегодня отметили около 140 несанкционированных свалок, 30 из них уже ликвидированы.