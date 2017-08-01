Топ-менеджеров "Реновы" отпустили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест управляющего директора "Реновы" Евгения Ольховика и гендиректора подконтрольного "Ренове" энергохолдинга "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, задержанных в сентябре прошлого года по уголовному делу о взяточничестве в Коми, пишет РБК.

До этого оба фигуранта дела находились под арестом. Суд неоднократно продлевал им эту меру пресечения.

Как заявила"Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, об изменении меры пресечения Ольховику и Вайнзихеру просило следствие и суд удовлетворил это ходатайство.

В свою очередь, знакомый топ-менеджеров, присутствовавший на суде, сказал РБК, что об изменении меры пресечения обвиняемых ходатайствовали адвокаты, а следствие настаивало на продление ареста. О том, что об изменении меры пресечения на домашний арест ходатайствовала именно защита, сообщает также агентство Reuters со ссылкой на адвокатов.



Ольховик и Вайнзихер были арестованы в сентябре прошлого года. Им вменяют передачу 800 млн руб. бывшему руководству Коми во главе с Вячеславом Гайзером. Следствие считает, что Ольховик и Вайнзихер передавали деньги и иное имущество в обмен на комфортные условия для работы в регионе. С 2007 по 2014 год оба руководили компанией "Комплексные энергетические системы" (КЭС).

Последний раз суд продлевал арест Ольховику и Вайнзихеру в апреле. Решением того суда, оба фигуранта должны были оставаться под арестом до 5 и 6 августа соответственно. Нынешнее решение суда означает, что оба переведены под домашний арест до 5 и 6 августа.



