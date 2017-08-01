Многочисленные нарушения выявлены в гипермаркетах "Лента" в Сыктывкаре

Многочисленные нарушения выявлены при проверке гипермаркетов "Лента" в Сыктывкаре.

Роспотребнадзор в Коми в апреле провел плановую проверку гипермаркетов ООО "Лента", расположенных по адресам: Октябрьский проспект, д. 141 и Сысольское шоссе, д.27.

Как сообщает ведомство, на обоих объектах торговли выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.



Выявлены следующие нарушения:

- в цехах кулинарного производства гипермаркета "Лента" по Октябрьскому проспекту, 141 не обеспечивался в полной мере выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; в производственном помещении рыбного цеха производилась обработка рыбы – продовольственного сырья (замороженной, охлаждённой), а также фасовка, нарезка солёной и копчёной рыбы (готовой к употреблению), посол рыбы с последующей нарезкой; в охлаждаемой камере цеха первичной обработки овощей осуществлялось хранение овощей и фруктов, не прошедших первичную обработку, а также колбас, сыров, овощей и фруктов, прошедших первичную обработку; в помещении перетарки сырья пекарни осуществлялось приготовление геля для отделки пирогов, который далее дополнительной температурной обработке не подвергался.

- несоблюдение условий хранения пищевой продукции, установленных её изготовителями - нарушались требования температурного режима хранения; не обеспечивались условия для хранения материалов упаковки;

- несоблюдение сроков хранения пищевых продуктов - в продаже выявлялись продукты с истекшим сроком годности. В ходе проверки специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми выдавались предписания о снятии с реализации продукции с истекшим сроком годности и ее утилизации;

- нарушение требований к маркировке продукции – выявлялись факты реализации пищевой продукция без информации о ее составе и показателях пищевой ценности, при отсутствии на потребительской упаковке информации об условиях хранения, без маркировки на русском языке, содержащей необходимую информацию. В ходе проверки указанная пищевая продукция снята с реализации, списана и утилизирована.

Нарекания специалистов вызвало и санитарно – гигиеническое содержание помещений. В гипермаркете "Лента" по Октябрьскому проспекту отсутствовали надлежащие условия для содержания оборудования, инвентаря в чистоте, отсутствовала моечная торгового инвентаря, моечная уборочного инвентаря для первого этажа здания. На участке мойки тележек для покупателей также осуществлялась мойка уборочного инвентаря и пластмассовых контейнеров, используемых для выкладки молочных продуктов в торговом зале. Некачественно проводилась ежедневная уборка в низкотемпературной охлаждаемой камере для замороженных полуфабрикатов – на момент проверки в камере находился мусор, обрывки упаковочного материала.

Ненадлежащее содержание технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции, подтверждено результатами лабораторных исследований - в смывах с ножа холодного цеха, со стола в цехе приготовления холодных закусок обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

В ходе проверки специалисты Управления отобрали пробы продукции (готовые блюда, салаты и полуфабрикаты, мясная и рыбная продукция, консервы рыбные и мясные, молочные продукты – масло сливочное, сыр, творог, молоко сгущенное, соки, минеральная вода, овощи и фрукты, мука, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия) и смывы с инвентаря и технологического оборудования для проведения лабораторных исследований и испытаний в лабораториях ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми".

Отбиралась также алкогольная продукция для исследования по физико – химическим, органолептическим показателям, маркировке потребительской упаковки, несоответствия требованиям нормативных документов не выявлено.

Осуществлен отбор 10 проб пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований на наличие ГМО, нарушений нормативных требований не установлено.

При проведении лабораторных испытаний образцов продукции для детей и подростков – детского питания, изделий трикотажных бельевых, игрушек - несоответствия установленным гигиеническим требованиям не выявлено.

Неудовлетворительные результаты лабораторных испытаний были выявлены в следующих случаях:

- в цехах кулинарного производства гипермаркета "Лента", расположенного по адресу Октябрьский проспект, д. 141 не соответствовали требованиям технического регламента по микробиологическим показателям 6 проб готовых блюд (салаты, шашлык, готовые блюда).

В кулинарном цехе гипермаркета "Лента" по Сысольскому шоссе, д. 27/2 не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям четыре пробы готовых блюд (салаты, пирог с мясом) и две пробы сырых полуфабрикатов: фарш свиной категории В охлажденный и колбаски "Баварские" мясные рубленные.

- не соответствовал гигиеническим требованиям по массовой доле глазури образец рыбы – сайда атлантическая – филе без кожи замороженное, изготовитель: ООО "Вичунай Русь", Калининградская область, г. Советск;

- не соответствовал требованиям технических регламентов, нормативных документов на вырабатываемую продукцию, информации, заявленной изготовителем продукции на этикетках потребительских упаковок образцы молочной продукции: творог "Деревенский" с м.д.ж. 9% торговой марки "Домик в деревне" - по количеству молочнокислых микроорганизмов; масло сливочное несоленое высшего сорта с м.д.ж. 82,5% торговой марки "Экомилк", изготовитель: ЗАО "Озерский молочный комбинат", Московская область, Дмитровский район, с. Озерецкое - обнаружены бактерии группы кишечных палочек, дрожжи, плесень. По указанному образцу установлено несоответствие нормативным критериям по массовой доле жира и жирно-кислотному составу жировой части продукта, что свидетельствует об использовании немолочных видов сырья - растительных масел при изготовлении масла сливочного, что не позволяет идентифицировать отобранный образец как молочный продукт, т.е. является фактом фальсификации.

Масло сливочное "Крестьянское" высший сорт с м.д.ж. 72,5% торговой марки "Ровеньки", изготовитель: ООО "Ровеньки-маслосырзавод", Белгородская область, п. Ровеньки - обнаружены бактерии группы кишечных палочек, дрожжи, плесень.

В двух исследованных образцах рыбных консервов выявлены нарушения требований промышленной стерильности - консервы рыбные стерилизованные "Горбуша натуральная" торговой марки "Рыбарь" изготовитель: ООО "Фаворит-Продукт" г. Смоленск, обнаружены спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; консервы рыбные стерилизованные "Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла", изготовитель: ООО "Балт-Фиш плюс", Псковская область; обнаружен рост неспорообразующих микроорганизмов, в т.ч. молочно-кислых микроорганизмов, что гигиеническими нормативами не допускается.

По итогам проверки в связи с выявленными нарушениями специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в отношении юридического лица ООО "Лента" и его должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Коми с июля 2017 ведется работа по привлечению к административной ответственности виновных лиц, уже вынесено пять постановлений в отношении должностных лиц на общую сумму штрафов более 60 000 рублей.

По результатам проверки юридическому лицу выданы предписания о приостановлении реализации продукции, об устранении выявленных нарушений обязательных требований и требований технических регламентов, исполнение которых находится на контроле Управления.