Самыми популярными видами спорта у детей остаются футбол, баскетбол, плавание и единоборства

1 августа 2017 года, 9:53 |
Фото Ильи Баканова

В Коми работают 46 учреждений физкультурно-спортивной направленности. Это спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, центры подготовки спортивного резерва. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной. Сейчас идет процесс реформирования спортивной подготовки детей,

"В отрасли происходит плановая реорганизация, и спортивные школы из образовательных учреждений переводятся в спортивные школы, именно спортивного профиля. Мы ожидаем, что большая часть из них перейдет на новые программы к концу этого года", - рассказал Н.Бережной.

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В 2017-м полностью на спортивную подготовку должны перейти около 70% спортшкол. Это 32 – 34 учреждения.

Министр в очередной раз заверил детских тренеров, что от перехода из отрасли образования в отрасль спорта они материально не пострадают.

Всего спортивные школы Коми посещают более 23 тысяч детей. Самыми популярными у юных спортсменов являются игровые виды спорта. Это мини-футбол, баскетбол, волейбол. Футбол дети тоже любят, но не везде он активно культивируется ввиду северного климата. Серьезный конкурсный отбор происходит на секции по плаванию. Большой популярностью пользуются единоборства: бокс и различные виды борьбы.

Илья Баканов
  Ключевые слова: секции, реорганизация, образование
  Рубрика: Спорт
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