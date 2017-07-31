Юные спортсмены Сыктывкара отправятся на чемпионат по таэквон-до в Корее

31 июля 2017 года, 17:45 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

31 июля состоялась встреча мэра Сыктывкара Валерия Козлова с воспитанниками ДЮСШ № 5 и их тренером Анатолием Чиканчи. Прошла она в преддверии Открытого Чемпионата и Фестиваля Азии по Таэквон-до ИТФ, которые будут проходить в Южной Корее.

Уже завтра юные спортсмены Владимир Юхов, Владислав Мезин, Евгения Бурая вместе с тренером отправятся в корейский Инчхон в составе сборной Российской Федерации, чтобы побороться за титул чемпионов.

Во время встречи градоначальник поинтересовался у ребят, каков их настрой перед грядущим чемпионатом, каковы планы на будущее. В ходе беседы Анатолий Чиканчи рассказал о том, что соревнования для ребят начнутся уже 4 августа.

"Это хорошо, учитывая, что процесс акклиматизации еще не начнется, и ребята будут в полной готовности. Чемпионат пройдет до 6 августа, после чего для участников предусмотрен тур по историческим местам. В Сыктывкар спортсмены вернутся 11 августа", - пояснил Анатолий Чиканчи.

Несмотря на юный возраст, для сыктывкарских спортсменов заграничные чемпионаты не редкость, за спиной у ребят успешные поездки в Италию и Швейцарию, а также победы в федеральных и региональных чемпионатах, о чем ребята с гордостью поделились с мэром.

По итогам встречи Валерий Козлов пожелал юным спортсменам успехов и спортивных побед. "Будем за вас болеть, поддерживать, держите нас в курсе событий", - заключил мэр.

Комиинформ
  Ключевые слова: спорт, молодежь, заграница, администрация
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Спорт
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