Комиссия мэрии выявила незаконных жильцов по ул. Промышленная, 15 в Сыктывкаре

Комиссия администрации столицы Коми совместно с МВД по региону провела выездное обследование маневренного жилфонда, проверив состояние дома по ул. Промышленная, 15 и правомерность занимаемых жильцами комнат.

В комиссию по проверке маневренного жилфонда вошли сотрудники профильных управлений муниципалитета и городского жилищного центра, члены общественной жилищной комиссии администрации, а также представители полиции.

Как сообщила "Комиинформу" член комиссии Дарья Шучалина, возглавляющая региональный центр "ЖХК Контроль", пустующие комнаты по ул. Промышленная, 15 в ходе рейда были опечатаны, а в тех, где удалось застать жильцов, произведена сверка данных на предмет обоснованности фактического проживания наличию правовых оснований.

"Мы выявили несколько семей, которые занимают жилые помещения незаконно. Договоры социального найма с ними администрацией не заключались. Жилищно-коммунальные услуги они не оплачивают", - рассказала собеседница агентства.

Еще одна категория обитателей дома – это сыктывкарцы, которые имеют договоры соцнайма, то есть занимают комнаты законно, однако накопили большие долги за ЖКУ без объективных на то причин.

"Что касается добросовестных плательщиков, которых на сегодня – меньшинство, именно они больше всего страдают от того, что управляющая компания (ООО "Жилвест") не в состоянии обеспечивать качественное содержание и ремонт дома из-за неплатежей жильцов. Между тем, по требованию руководства муниципалитета минимальный порядок за последнее время управляющей компанией наведен. По крайней мере, вывезен мусор", - пояснила общественница.

По ее словам, дальнейшая судьба каждого проживающего на данный период в доме будет решаться в индивидуальном порядке рабочей группой, созданной в администрации округа под председательством первого замруководителя Натальи Хозяиновой.

Кроме того, руководство округа на этой неделе по итогам комиссионного обследования маневренного жилфонда обратится в управление внутренних дел для обеспечения регулярного обхода дома с целью контроля за правопорядком участковыми полиции.