В центре Сыктывкара от здания по Коммунистической, 19 отошел облицовочный кирпич
В доме по улице Коммунистическая, 19 в Сыктывкаре от здания отошел облицовочный кирпич.
Как сообщили "Комиинформу" в администрации города, сегодня в мэрию поступила жалоба на ситуацию в доме. На место незамедлительно выехала комиссия.
Первичный осмотр строения представителями администрации города показал, что риски обрушения отсутствуют.
Ситуация в целом не угрожает дальнейшей эксплуатации здания.
Сейчас мэрией совместно с руководством ТСЖ дома принимаются все необходимые меры.
В частности, ведется более детальное обследование конструкций дома, выясняются причины произошедшего, при необходимости будут подключаться специализированные организации.
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