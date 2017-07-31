В центре Сыктывкара от здания по Коммунистической, 19 отошел облицовочный кирпич

В доме по улице Коммунистическая, 19 в Сыктывкаре от здания отошел облицовочный кирпич.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации города, сегодня в мэрию поступила жалоба на ситуацию в доме. На место незамедлительно выехала комиссия.

Первичный осмотр строения представителями администрации города показал, что риски обрушения отсутствуют.

Ситуация в целом не угрожает дальнейшей эксплуатации здания.

Сейчас мэрией совместно с руководством ТСЖ дома принимаются все необходимые меры.

В частности, ведется более детальное обследование конструкций дома, выясняются причины произошедшего, при необходимости будут подключаться специализированные организации.