В центре Сыктывкара от здания по Коммунистической, 19 отошел облицовочный кирпич

31 июля 2017 года, 16:05 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

В доме по улице Коммунистическая, 19 в Сыктывкаре от здания отошел облицовочный кирпич.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации города, сегодня в мэрию поступила жалоба на ситуацию в доме. На место незамедлительно выехала комиссия.

Первичный осмотр строения представителями администрации города показал, что риски обрушения отсутствуют.

Ситуация в целом не угрожает дальнейшей эксплуатации здания.

Сейчас мэрией совместно с руководством ТСЖ дома принимаются все необходимые меры.

В частности, ведется более детальное обследование конструкций дома, выясняются причины произошедшего, при необходимости будут подключаться специализированные организации.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: ЖКХ, ЖКУ, администрация
  Рубрика: Происшествия
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