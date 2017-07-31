В Сыктывкаре сотрудники органов безопасности и правопорядка сразились в спортивном ориентировании

Сыктывкаре состоялся Чемпионат ООГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" в Республике Коми среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка по спортивному ориентированию. Состязания приурочили ко Всероссийскому Дню физкультурника, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.



Как сообщил главный судья Чемпионата Иван Чураков, за медали в соревнованиях боролись команды МВД по Республике Коми, УФСБ России по Республике Коми, УФСИН России по Республике Коми, Управления Росгвардии по Республике Коми, ЦССИ ФСО России, а также сборная ГУ МЧС России по Республике Коми.



Чемпионат проходил в личном и командном первенстве.



"В этом году участники работали с обновленной картой, где обозначено гораздо больше объектов, нежели в устаревшей версии. Не знаю, сказалось ли это на результате, но спортсмены выступили действительно хорошо. В первых стартах состязались самые сильные ориентировщики, которые, в общем, и определили тройку лидеров", - рассказал Иван Чураков.



Команда Управления Росгвардии по Республике Коми заняла первое место, на втором - УФСБ России по Республике Коми. А сборная МВД по Республике Коми завоевала "бронзу".



В личном первенстве лучший результат показал Виталий Чирков (МВД по Республике Коми), преодолевший дистанцию за 42:44 мин. Роман Илясов (УФСБ России по Республике Коми) уступил ему 52с и занял второе место. Замкнул тройку лидеров Владлен Федоров (УФСБ России по Республике Коми). Его время 44:50 минут.