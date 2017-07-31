Лжеполицейские украли у престарелого сыктывкарца 20 тысяч рублей

31 июля 2017 года, 10:00 | Сыктывкар
Cod36.ru

Полиция столицы Республики Коми разыскивает мужчин, похитивших у 78-летнего пенсионера 20 тысяч рублей.

Как рассказал пенсионер, пропажу денежных средств он обнаружил после визита двух незнакомцев.

По предварительным данным установлено, что в квартире потерпевшего раздался звонок. Открыв дверь, пенсионер увидел на пороге двух мужчин. Незваные гости представились сотрудниками полиции, один из них продемонстрировал удостоверение.

Не всматриваясь в документ, пожилой сыктывкарец пустил визитеров в квартиру. Лжеполицейские сообщили, что ими установлены четверо злоумышленников, у которых оказались фальшивые купюры. После чего попросили мужчину показать им банкноты номиналом 1000 или 5000 тысяч рублей с целью проверки их на подлинность.

Пожилой мужчина провел незнакомцев в комнату и достал из-под клеенки на комоде пятитысячную купюру. Один из мужчин внимательно осмотрел банкноту и вернул обратно. Далее после недолгого разговора визитеры попрощались и ушли.

Вернувшись в комнату, пенсионер решил переложить деньги в другое место, однако наличности на месте не оказалось.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по п.в (с причинением значительного ущерба) ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

МВД по Коми обращается к жителям республики предупредить пожилых и престарелых родственников, знакомых о существующей опасности стать жертвой преступления. Пожилые граждане все чаще становятся жертвами аферистов, которые под различными предлогами обманом похищают у них крупные суммы денежных средств.

Необходимо разъяснить, что злоумышленники могут представляться работниками банка, органов социальной защиты, пенсионного фонда, почтовых отделений, сотрудниками правоохранительных органов.

Если в квартиру к пенсионеру пришел, к примеру, представитель пенсионного фонда, службы социальной помощи, слесарь, сантехник или просто незнакомый гражданин с просьбой дать попить воды, необходимо, в первую очередь, проверить его документы, а также спросить, в какой организации он работает.

Полиция советует не впускать в дом незнакомых людей, если нет необходимости. Не открывать сразу дверь даже в том случае, если незнакомцы ведут себя очень вежливо и обращаются к хозяевам квартиры по имени и отчеству.

Если незнакомцы представляются, необходимо записать их фамилии и имена, позвонить на указанные ими места работы и узнать, действительно ли таковые там работают. У каждого пенсионера на видном месте должны быть записаны номера телефоны пенсионного фонда, соцзащиты и коммунальных служб.

Впустив постороннего человека в квартиру, не выпускайте его из вида, не оставляйте одного в помещении – коридоре, кухне, комнате.

Комиинформ
  Ключевые слова: пенсионеры, мошенники, МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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