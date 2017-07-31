На севере Коми объявлено штормовое предупреждение

В ближайший час с сохранением до 18:00 31 июля в северных районах республики ожидается усиление южного, юго-западного ветра 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке при грозе порывами до 25 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

Воздержаться от поездок по городу.

Закрыть окна в домах и квартирах.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.