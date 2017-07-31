Два пенсионера заплутали в лесу под Сыктывкаром

Сразу два случая, когда потерявшиеся обнаружились самостоятельно, произошли под Сыктывкаром в субботу, 29 июля. Поисковые мероприятия были прекращены, помощь спасателей пенсионерам не потребовалась, сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Первое сообщение поступило в спасотряд столицы Коми утром. О пропаже мужчины 1958 года рождения сообщили родственники. Спасатели незамедлительно приступили к поиску, однако через некоторое время получили сообщение от сотрудников полиции - мужчина, пропавший в районе Максаковки, был замечен в Выльтыдоре. Заблудившийся вышел к населенному пункту по реке.

В это же день поступил сигнал о пропаже мужчины 1946 года рождения. Пенсионер вместе с сыном отправились за грибами в районе деревни Сёйты Сыктывдинского района. В лесу отец и сын разделились и не встретились позже в назначенном месте. После попытки самостоятельных поисков, сын обратился в службу спасения. Спасотряд приступил к работе, однако вскоре родные пенсионера сообщили, что мужчина найден. Пенсионер сам выбрался из леса и приехал домой на попутке.