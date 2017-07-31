Два пенсионера заплутали в лесу под Сыктывкаром

31 июля 2017 года, 9:15 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сразу два случая, когда потерявшиеся обнаружились самостоятельно, произошли под Сыктывкаром в субботу, 29 июля. Поисковые мероприятия были прекращены, помощь спасателей пенсионерам не потребовалась, сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Первое сообщение поступило в спасотряд столицы Коми утром. О пропаже мужчины 1958 года рождения сообщили родственники. Спасатели незамедлительно приступили к поиску, однако через некоторое время получили сообщение от сотрудников полиции - мужчина, пропавший в районе Максаковки, был замечен в Выльтыдоре. Заблудившийся вышел к населенному пункту по реке.

В это же день поступил сигнал о пропаже мужчины 1946 года рождения. Пенсионер вместе с сыном отправились за грибами в районе деревни Сёйты Сыктывдинского района. В лесу отец и сын разделились и не встретились позже в назначенном месте. После попытки самостоятельных поисков, сын обратился в службу спасения. Спасотряд приступил к работе, однако вскоре родные пенсионера сообщили, что мужчина найден. Пенсионер сам выбрался из леса и приехал домой на попутке.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: СПАСы, лес
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:03 31.07.2017
На севере Коми объявлено штормовое предупреждение
08:20 31.07.2017
Спасатели доставили продукты и почту в три населенных пункта Коми
07:58 31.07.2017
Потерявшийся в Коми кировчанин нашелся на третий день поисков


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео