В Удорском районе детям из нуждающихся семей помогут подготовиться к школе

В рамках Года добрых дел Удорская соцзащита проводит благотворительную акцию "Школьная пора".

Акция началась 14 июля и завершится 31 августа. Сотрудники Центра принимают школьные и канцелярские принадлежности, которые будут переданы детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Эту акцию мы проводим уже не первый год, в ней принимают активное участие в том числе и специалисты нашего учреждения. В этот раз к доброму делу уже присоединились сотрудники полиции и прокуратуры. Для школьников приобретены тетради, карандаши, альбомы для рисования, ножницы и другие принадлежности, которые пригодятся детям в школе", - рассказала директор соцзащиты Татьяна Вурдова.

Она отметила, что к акции может присоединиться любой желающий. Сделать это можно разными способами. Например, купить любые вещи, необходимые ребенку для учебы в школе, и принести их в Центр, или организовать на своем рабочем месте сбор канцтоваров. Если же нет возможности принять непосредственное участие в акции, можно просто рассказать о ней своим знакомым и близким, чтобы они при желании помогли нуждающимся детям подготовиться к учебе.

Школьные принадлежности можно доставить в Центр соцзащиты района по адресу: с. Кослан, улица Гагарина, 9, кабинет № 6, или передать их удорским специалистам по социальной работе по месту жительства.