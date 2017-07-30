Студенты из Коми отправились на уборку Арктики

Студенческий отряд из 15 человек отправился на этой неделе на уборку Арктики. В его составе участники из шести регионов Северо-Западного федерального округа: Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Российская газета".

Все они будут выполнять технологические работы по очистки от мусора острова Хейса в течение двух месяцев.

Мероприятия по ликвидации экологического ущерба в арктической зоне вошли в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в РФ Года экологии. Всего в текущем году запланировано вывезти не менее восьми тысяч тонн отходов.

Отряд добровольцев стартовал на Землю Франца-Иосифа из Архангельска. К пункту назначения молодых людей доставит судно "Полар кинг", на его борту также плывут рабочие и специальная техника, предназначенная для уборки островов архипелага.

Бойцы студотряда будут жить на метеорологической станции имени Кренкеля. Задачей студентов будет являться ручной сбор мусора, а также последующая рекультивация земель.

Охранять студентов, занятых уборкой, от нападения белых медведей будут два инспектора национального парка "Русская Арктика". Каждому из ребят будет выдан специальный газовый баллончик "Стоп-зверь".

На обратном пути с Земли Франца-Иосифа судно "Полар Кинг" доставит в Архангельск несколько тысяч тонн отходов для дальнейшей утилизации, в том числе с острова Грэм-Белл, где уже с мая ведутся работы по очитке островов архипелага.

Напомним, впервые бойцы работали на Земле Франца-Иосифа в 2013 году на островах Гукера и Земля Александры. Тогда вручную они собрали около 265 тонн мусора, перевыполнив план в два раза.