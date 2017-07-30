Студенты из Коми отправились на уборку Арктики

30 июля 2017 года, 19:20 | Сыктывкар
Фото "Российская газета"

Студенческий отряд из 15 человек отправился на этой неделе на уборку Арктики. В его составе участники из шести регионов Северо-Западного федерального округа: Архангельской, Калининградской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Российская газета".

Все они будут выполнять технологические работы по очистки от мусора острова Хейса в течение двух месяцев.

Мероприятия по ликвидации экологического ущерба в арктической зоне вошли в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в РФ Года экологии. Всего в текущем году запланировано вывезти не менее восьми тысяч тонн отходов.

Отряд добровольцев стартовал на Землю Франца-Иосифа из Архангельска. К пункту назначения молодых людей доставит судно "Полар кинг", на его борту также плывут рабочие и специальная техника, предназначенная для уборки островов архипелага.

Бойцы студотряда будут жить на метеорологической станции имени Кренкеля. Задачей студентов будет являться ручной сбор мусора, а также последующая рекультивация земель.

Охранять студентов, занятых уборкой, от нападения белых медведей будут два инспектора национального парка "Русская Арктика". Каждому из ребят будет выдан специальный газовый баллончик "Стоп-зверь".

На обратном пути с Земли Франца-Иосифа судно "Полар Кинг" доставит в Архангельск несколько тысяч тонн отходов для дальнейшей утилизации, в том числе с острова Грэм-Белл, где уже с мая ведутся работы по очитке островов архипелага.

Напомним, впервые бойцы работали на Земле Франца-Иосифа в 2013 году на островах Гукера и Земля Александры. Тогда вручную они собрали около 265 тонн мусора, перевыполнив план в два раза.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: Эко-Коми, уборка мусора, студенты, молодежь, арктика
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:12 14.07.2017
Газовый мегапроект "Ямал": о силе, труде и северных контрастах
14:58 30.06.2017
Асхаб Асхабов: "Воркута должна стать платформой для дальнейшего освоения Арктики"
14:54 19.06.2017
Воркута готовится принять II Международный туристский форум "Доступная Арктика"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

23 июля

В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео