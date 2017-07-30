Омбудсмен из Коми сможет посещать юных осужденных в ИК за пределами республики

30 июля 2017 года, 18:40 |
Eurasiafinace.ru

Несовершеннолетние осужденные в Коми, которые отправятся в августе для отбывания наказания по решениям судов за пределы республики, останутся под вниманием в части защиты их прав не только со стороны ОНК, но и уполномоченного по правам ребенка.

Как сообщила "Комиинформу" член Общественной наблюдательной комиссии Коми Елена Щербина, на совещании с руководством управления ФСИН по Коми в числе иных тем обсуждалась ситуация с подростками, переступившими закон.

"До вступления в силу решений судов они содержатся в СИЗО-1 в сыктывкарском поселке Верхний Чов. А затем отправляются для отбывания наказания за пределы Коми, поскольку на территории нашей республики колоний для такого контингента нет", - отметила собеседница агентства.

В августе этого года эта категория осужденных будет направлена в исправительные учреждения Архангельской и Белгородской областей.

"Наша ОНК одобрила инициативу нового руководства управления во главе с Игорем Ванеевым о необходимости не оставлять без внимания юных осужденных на период отбывания ими наказания в других регионах. С этой целью решено заключить соглашение с уполномоченным по правам ребенка в Коми для того, чтобы наш детский омбудсмен мог регулярно ездить в указанные регионы и проверять там условия содержания земляков, общаться с ними и, тем самым, контролировать защиту их прав", - пояснила общественница.

По данным ОНК, в год на территории Коми порядка 30 несовершеннолетних приговариваются к реальным срокам отбывания наказания.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: ФСИН
  Рубрика: Право
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