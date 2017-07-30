В Эжве 10-летний велосипедист попал под колеса "Шкоды"

30 июля 2017 года, 16:40 |
Фото ГИБДД Сыктывкара

В Эжве 10-летний велосипедист попал под колеса "Шкоды".

Дорожный инцидент произошел 30 июля в 13:35.

Водитель 1991 г.р, управляя автомашиной Skoda Fabia, двигался по ул. Славы со стороны проспекта Бумажников в направлении ул. Емвальская.

Напротив д.29 по ул. Славы он наехал на велосипедиста, который не спешившись начал переезжать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик 2007 г.р получил травмы головы, гематому затылочной области, ссадины лодыжки. Госпитализация ему не потребовалась.

Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 23 раза, в течение года – восемь раз. Водительский стаж - с 2015 года.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Сыктывкар, ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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