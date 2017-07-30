Сыктывкар вошел в десятку лидеров по собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов

30 июля 2017 года, 13:00 |

Региональный фонд капремонта подвел итоги собираемости взносов за первое полугодие в городах и районах республики.

Лидером рейтинга собираемости взносов на капремонт стал Прилузский район, аутсайдером - Воркута.

Сыктывкар вошел в "золотую середину" рейтинга и занял восьмое место в списке муниципалитетов. Жителям столицы Коми за период с октября 2014 года по июль 2017 год начислена сумма взносов на капремонт в размере более 233 миллионов рублей, из них оплачено - свыше 172 миллионов.

Вместе с тем, реализация планов по ремонту жилых домов и созданию комфортных условий проживания сыктывкарцев невозможна без повышения платежной дисциплины, подчеркивают специалисты Фонда. Речь идет о своевременной оплате взносов, а также уточнении сведений о собственниках помещений для выставления корректных квитанций на оплату взносов за капремонт. Кроме того, во избежание появления долгов, необходимо при совершении сделок купли-продажи помещений уточнять, есть ли задолженность по уплате взносов на капремонт. Так как не оплаченная предыдущим собственником задолженность переходит к новому.

По словам, и.о.генерального директора регионального фонда капремонта Александра Подольского, при совершении платежей необходимо в обязательном порядке отражать номер клиента или номер договора, указанные в последней квитанции.

"Результаты расчетов по номеру договора можно контролировать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте Фонда. Там же можно получать счета дистанционно на адрес электронной почты и оплачивать их, не выходя из дома. Есть возможность ознакомиться с информацией о расчетах по дому в целом, кликнув на закладку "Ежеквартальный отчет", - пояснил А. Подольский.

Также специалисты Фонда сообщили, что копии документов можно предоставлять по адресу г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корп. Б, каб. 201, или в виде скан- или фото-копий на электронный адрес info@regoperatorkomi.ru.

Комиинформ
  Ключевые слова: капремонт, жилье
  Рубрика: Экономика
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