В Сыктывкаре прошел торжественный митинг в честь Дня ВМФ

30 июля 2017 года, 11:42 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

30 июля, по традиции в последнее воскресенье месяца, состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота России. Возле памятника воинам-интернационалистам "Скорбящий воин" собрались представители органов власти, гости из ветеранских организаций, ветераны и воины ВМФ, сообщает мэрия.

На торжественном митинге присутствовала заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина, которая отметила, что Военно-Морской Флот является гордостью России, а военные моряки - пример отваги и доблести для всех поколений.

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Также с приветственными словами выступила председатель Совета Сыктывкар Анна Дю: "Этот день отмечается ежегодно с 2006 года. День ВМФ - это дань чести и славы морякам, которые всегда охраняли рубежи нашей страны, это дань тем, кто погиб, защищая Отечество."

Старшина первой статьи Балтийского Флота - Авенир Низовцев рассказал присутствующим о трудностях службы военных моряков, о потерях, которые застали его во время службы. Старшина отметил верность воинов ВМФ своему делу, их отвагу и преданность Родине и пожелал товарищам крепкого здоровья, счастья и успехов на службе.

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Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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