В Тороицко-Печорске горел гараж с автомобилем

Минувшей ночью огонь повредил гаражный бокс и автомобиль в Троицко-Печорске.

Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС Коми ВАЗ 2107 получил повреждения на площади 2 кв.метра, на такой же площади огнем была охвачена и дверь гаража.

Пожар произошел в 22:05 минут по адресу улица Южная 11. В пожаротушении принимали участие две автоцистерны и семь человек личного состава пожарной охраны. Пожар удалось ликвидировать уже в 22:12 минут. Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания на текущий момент неизвестна, работает дознаватель.