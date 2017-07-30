В Тороицко-Печорске горел гараж с автомобилем
30 июля 2017 года, 10:30 | Троицко-Печорский
Минувшей ночью огонь повредил гаражный бокс и автомобиль в Троицко-Печорске.
Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС Коми ВАЗ 2107 получил повреждения на площади 2 кв.метра, на такой же площади огнем была охвачена и дверь гаража.
Пожар произошел в 22:05 минут по адресу улица Южная 11. В пожаротушении принимали участие две автоцистерны и семь человек личного состава пожарной охраны. Пожар удалось ликвидировать уже в 22:12 минут. Погибших и пострадавших нет.
Причина возгорания на текущий момент неизвестна, работает дознаватель.
Наталья Петрова
Ключевые слова: Троицко-Печорск, пожар, МЧС, жигули, авто
Рубрика: Происшествия
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