В Республике Коми на 16% снизился уровень преступности

30 июля 2017 года, 14:20 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Снижение уровня преступности в регионе по итогам первого полугодия отмечает Комистат. По данным, опубликованным в докладе ведомства о социально-экономическом положении уровень преступности на 10 000 человек в январе-июне 2017-го составил 105 случаев, тогда как в январе-июне прошлого года - 125.

По информации МВД по Республике Коми, всего за январь-июнь 2017-го было зарегистрировано 8941 преступление, что на 16% меньше, чем годом ранее.

При этом за этот период зафиксировано 1459 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 9% меньше аналогичного периода предыдущего года. Раскрываемость по ним составила 66%.

За первые шесть месяцев текущего года зафиксировано 417 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - это на 22% меньше, чем за первое полугодие 2016-го.

Помимо этого за январь-июнь 2017 года зарегистрировано 59 экологических преступлений, что на 12% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Также зарегистрировано 2644 преступления, совершенных в крупном, особо крупном размере либо причинивших значительный ущерб - 30% от общего числа зарегистрированных преступлений.

К преступлениям экономической направленности отнесены 6% от зарегистрированных нарушений закона.

В первом полугодии 2017-го учтены и 107 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 9%. С применением оружия, боеприпасов совершено 19 преступлений, из них 18 - с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов.

2297 преступлений, совершенны в общественных местах, в том числе 1471 - на улицах. Основную часть составило хищение чужого имущества, совершенное в виде краж -37% и грабежей - 8%. Тяжкими и особо тяжкими были квалифицированы 8% преступлений, совершенных в общественных местах.

В январе-июне 2017 года в совершении противоправных действий уличены 4861 человек, из которых 57% не имели постоянного источника дохода, а 63% уже совершали преступления ранее.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: ущерб, статистика, снижение, преступность, особо тяжкие, МВД, коми
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:05 26.07.2017
Выживший после ножевых ранений прилузец поблагодарил своих спасителей
20:31 20.07.2017
Росгвардия Коми впервые предстала перед публикой "при параде"
12:50 20.07.2017
В Коми для участковых в 2016-2017 годах выделено 10 жилых и 14 служебных помещений


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео