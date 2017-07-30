В столице Коми сформирована группа социальной реабилитации для детей

В Сыктывкаре сформирована заключительная на это лето группа социальной реабилитации для детей "Радуга добрых дел". Дети, посещающие группу преимущественно члены семей, нуждающихся в социальном обслуживании.

"Наша основная задача - это организовать занятость этих детей во время каникул. Проводится очень мощная профилактическая работа, направленная на предотвращение возможных противоправных действий и развитие познавательных и интеллектуальных интересов. При этом с детьми работает психолог, который помогает детям и в плане коммуникационных навыков", - пояснили суть программы в Центре социальной помощи семье и детям города Сыктывкара. Отделение "Райда", где реализуется программа - один из филиалов Центра.

На сегодня полностью сформирована заключительная группа детей, которые будут посещать реабилитационную группу в период с 10 по 23 августа. Предыдущая группа завершила свою работу 26 июля. Реабилитацию прошли шесть мальчиков и шесть девочек.

Дети принимали участие в разнообразных мероприятиях: посещали экскурсии, выставки и анимационные мероприятия, участвовали в психологических занятиях, интеллектуальных, спортивных играх и мастер-классах.

"Очень плодотворная работа налажена у нас со многими организациями, это учреждения культуры и образования, правоохранительные органы", - отметили в Центре.

Так, например, группа завершившая свою работу изготовила "Ромашки счастья", денежные копилки и славянскую куклу-оберег совместно со студентами педагогического колледжа. А в библиотеке им.Маршака, подопечные отделения "Райда" приняли участие в мероприятии "Любите друг друга во все времена", познакомились с историческими моментами возникновения праздника дня семьи, любви и верности. В свою очередь инспектор отделения по делам несовершеннолетних провела для ребят беседу о соблюдении правил дорожного движения, подарила им красочные буклеты и памятные подарки.

Следующий набор в новую группу реабилитации ожидается осенью, накануне каникул. Подробная информация доступна по тел.24-40-38 и в отделении "Райда", ул. Пушкина, 80.