Ряды военнослужащих Коми пополнились техниками инженерно-технических средств охраны

В Сыктывкаре в учебном в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное вручение свидетельств первым выпускникам.

Ими стали военнослужащие по контракту по специальности "техник инженерно-технических средств охраны". Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми.

Двадцать девять военнослужащих прошли обучение по данной специальности в войсковой части 5134 Сыктывкара.

Заместитель командира подполковник Дмитрий Корешков поздравил выпускников с успешным окончанием и отметил, что данная специальность необходима для обеспечения безопасности объектов и направлена на предотвращение незаконного проникновения на охраняемые объекты, хищение материальных ценностей в войсках национальной гвардии.

На память военнослужащие сделали общее фото у мемориала "Триединство".