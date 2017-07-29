Ряды военнослужащих Коми пополнились техниками инженерно-технических средств охраны
В Сыктывкаре в учебном в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное вручение свидетельств первым выпускникам.
Ими стали военнослужащие по контракту по специальности "техник инженерно-технических средств охраны". Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми.
Двадцать девять военнослужащих прошли обучение по данной специальности в войсковой части 5134 Сыктывкара.
Заместитель командира подполковник Дмитрий Корешков поздравил выпускников с успешным окончанием и отметил, что данная специальность необходима для обеспечения безопасности объектов и направлена на предотвращение незаконного проникновения на охраняемые объекты, хищение материальных ценностей в войсках национальной гвардии.
На память военнослужащие сделали общее фото у мемориала "Триединство".
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