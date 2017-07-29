Сергей Гапликов поздравил жителей Ленинградской области с 90-летием со дня образования региона

29 июля 2017 года, 17:19 |

Сергей Гапликов поздравил жителей Ленинградской области с 90-летием со дня образования региона.

"Республику Коми и Ленинградскую область связывают давние дружеские связи, взаимодействие в различных областях и сферах. От имени жителей Республики Коми, от себя лично поздравляю всех жителей Ленинградской области с 90-летием!Желаю региону дальнейшего динамичного развития, а всем её жителям - крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде во благо родного края, во имя процветания России!", - отмечено, в частности, в поздравлении.

Поздравительный адрес от имени главы Республики Коми губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко вручил Николай Герасимов. Заместитель председателя Правительства Республики Коми находится с рабочей поездкой в городе Гатчине, где сегодня проходят торжественные мероприятия по случаю 90-летия Ленинградской области.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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